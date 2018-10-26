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"Виходить заміж?" Дженніфер Лопес здивувала мережу величезною обручкою

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Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес засвітила в соцмережах величезну діамантову каблучку.

Цікаве відео, на якому можна розглянути прикрасу в усій красі, опублікував на своїй сторінці в Instagram коханий Дженн — Алекс Родрігес (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, пара перебувала на бейсбольній грі на стадіоні Фенуей-парк. Бойфренд співачки жартома попросив її повторити рух, який зробив тренер. Лопес прохання виконала і ніби ненароком похвалилася каблучкою.

"Виходить заміж?" Дженніфер Лопес здивувала мережу величезною обручкою

"Дженніфер, який знак?", — підписав він пост.

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Схоже, що тепер не лишилося сумнівів у тому, що співачка та екс-бейсболіст готуються до весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Анастасія Каменських, яка офіційно незаміжня, засвітила обручку.

Особа
Дженіфер Лопес
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