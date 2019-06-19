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Відвезли на швидкій: із донькою Полякової трапилася надзвичайна подія

1.8тЧитати матеріал російською

14-річна донька української співачки Олі Полякової Марія була екстрено госпіталізована. Дівчинку відвезли на швидкій у лікарню.

Про інцидент Маша Полякова розповіла на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши знімок із карети швидкої допомоги, де вона лежала на ношах.

"А в швидкій лежати зручно", – підписала знімок Марія.

Оля Полякова з доньками

Оля Полякова з доньками

Сlutch.ua

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Іншими деталями події ні Маша, ні її зіркова мама Оля Полякова поки не поділилися. Причина госпіталізації також невідома.

Маша Полякова в кареті швидкої допомоги

Маша Полякова в кареті швидкої допомоги

Instagram @mashapolyakova

Зазначимо: ймовірно, що в день госпіталізації Маша Полякова перебувала в Дніпрі на конференції блогерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавиця Оля Полякова заявила, що йде в політику і створює свою політичну силу. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду й тоді почне свою діяльність у парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на намір Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось рішуче змінювати в країні. Чоловік її підтримав у цьому починанні. Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу".

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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