Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео

Російська актриса Христина Асмус збентежила шанувальників несподіваною витівкою.

Так, зірка сама собі обстригла довге волосся та показала це на камеру. Крістіна позувала в чорному комбінезоні та з червоною помадою на губах. Відповідні фото і відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"Ну що? Хто там писав, що відео жарт і я ні за які гроші волосся не обріжу? Отримайте, розпишіться. Поки салони краси на карантині, я постриглася в об'єктиві геніального Валентина Блоха", – написала Асмус.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Шанувальники бурхливо відреагували на різке перетворення Асмус. Багато хто зазначив, що їм сподобалася нова стрижка зірки. А інші написали, що не зрозуміли, навіщо Христина це зробила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус поділилася пікантними фото і розповіла про нову роль. Актриса зіграла в повнометражній стрічці "Китобой" дівчину з секс-відеочату.

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