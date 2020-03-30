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30 березня • оновлено в 19:15
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Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео

3.2т
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Російська актриса Христина Асмус збентежила шанувальників несподіваною витівкою.

Так, зірка сама собі обстригла довге волосся та показала це на камеру. Крістіна позувала в чорному комбінезоні та з червоною помадою на губах. Відповідні фото і відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

"Ну що? Хто там писав, що відео жарт і я ні за які гроші волосся не обріжу? Отримайте, розпишіться. Поки салони краси на карантині, я постриглася в об'єктиві геніального Валентина Блоха", – написала Асмус.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Шанувальники бурхливо відреагували на різке перетворення Асмус. Багато хто зазначив, що їм сподобалася нова стрижка зірки. А інші написали, що не зрозуміли, навіщо Христина це зробила.

Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео
Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео
Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео
Відрізала волосся: Асмус здивувала новою божевільною витівкою на камеру. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус поділилася пікантними фото і розповіла про нову роль. Актриса зіграла в повнометражній стрічці "Китобой" дівчину з секс-відеочату.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Безмозглая самка Кацaaпа!
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1
1
Julius Evola
Julius Evola
Сумасшедшая бл@дина
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3
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Julius Evola, баран - да ты бываешь в адеквате! Вот только бараном ты так и остаешься, мусор росейский! И еще плагиатором, пaдаль помойная! Фу, меpзота!
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