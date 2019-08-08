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Відреклася від прізвища: що відомо про дочку експрезидента Киргизстану

1.9т Читати матеріал російською

Дочка затриманого колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва Алія відреклася від прізвища і вийшла заміж за простого російського програміста.

Видання Super з'ясувало, як живе і ким є дочка опального політика, яка часто закриває свій обліковий запис у соцмережах від сторонніх очей.

"Алія Шагієва з дитинства носить прізвище матері, щоб ніхто з її знайомих не був у курсі, чия вона дочка. Дівчина живе тихим сімейним життям, займається живописом і веденням свого творчого пабліку. Однак, звичайно, незважаючи на свою своєрідну відчуженість від зовнішнього світу, Алія відома в усьому Киргизстані та іноді влаштовує арт-вечірки в Бішкеку", – йдеться в повідомленні.

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Сама дочка Атамбаєва пояснила, що навіть змінює паспорт, щоб не бачити зацікавленість з боку чужих людей через родинні зв'язки.

Алія – дочка Атамбаєва

Алія – дочка Атамбаєва

Фото з соцмереж / super

"Можете поцікавитися у моїх друзів, які психологічні проблеми у мене через це були. Пам'ятаю, в школі були такі випадки, коли, знаючи відповідь одна в класі, я навмисно не піднімала руку, тільки б хтось не подумав, що я випендрююсь. Таких дріб'язкових прикладів – мільйони, але жаліти себе не збираюся", – пояснила вона.

Намір про заміжжя вона оголосила в 2016 році. Тоді пара і стала дуже обговорюваною в соцмережах. Зараз у Алії та її чоловіка Костянтина двоє дітей. Пара захоплюється подорожами по ущелинах і фотографією. Обидва – вегетаріанці. Батьки були не проти їхнього союзу.

Дитяче фото Алії з батьком

Дитяче фото Алії з батьком

Фото з соцмереж / super

Тим часом, портфоліо художниці поповнилося кількома виставками, арт-вечірками і книгою, в якій вона видала свої міні-замітки і малюнки. Під час спроби заарештувати екс-президента, дочка заступилася за батька і звернулася до діючого президента Киргизстану.

Картина Алії

Картина Алії

Фото з соцмереж / super

Як писав OBOZREVATEL, 7 серпня в киргизстанському селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів. У результаті він почав стріляти в людей, через що один спецназівець загинув, близько 45 осіб отримали поранення.

Детальніше про те, ким є екс-президент Киргизстану і що зараз відбувається в країні, читайте тут. 8 серпня відбувся другий штурм резиденції. У результаті, за інформацією ЗМІ, Атамбаєв здався.

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Киргизстан
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