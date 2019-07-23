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Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим

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Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак, яка розлучилася з актором Максимом Віторганом, показала зворушливе відео зі своїм новим коханим, режисером Костянтином Богомоловим.

Так, пара поїхала разом на відпочинок і там, під час прогулянки Собчак зворушливо поцілувала чоловіка. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

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"Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!", - підписала словами з пісні "Маленькая страна" відео Собчак.

У мережі припустили, що Собчак виклала відео після того, як в з'явилася інформація про те, що її колишній чоловік Максим Віторган був помічений в Одесі зі своєю новою коханою.

Віторгана засікли на пляжі з Ніно Нинидзе

Віторгана засікли на пляжі з Ніно Нинидзе

"Тільки нікому ..."

"Віторган з Ніно виклав. Ось і її відповідь", "Вона від кожного чоловіка щаслива", "Просто можна порадіти за Макса Віторгана! Відвело", "Які сумні очі у Богомолова", - пишуть в мережі.

Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Максим Віторган Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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