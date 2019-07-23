Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак, яка розлучилася з актором Максимом Віторганом, показала зворушливе відео зі своїм новим коханим, режисером Костянтином Богомоловим.
Так, пара поїхала разом на відпочинок і там, під час прогулянки Собчак зворушливо поцілувала чоловіка. Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак
PeopleTalk
"Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!", - підписала словами з пісні "Маленькая страна" відео Собчак.
У мережі припустили, що Собчак виклала відео після того, як в з'явилася інформація про те, що її колишній чоловік Максим Віторган був помічений в Одесі зі своєю новою коханою.
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"Віторган з Ніно виклав. Ось і її відповідь", "Вона від кожного чоловіка щаслива", "Просто можна порадіти за Макса Віторгана! Відвело", "Які сумні очі у Богомолова", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган офіційно розлучилися в березні 2019 року.
Уже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, підкресливши, що це "відповідь колишньому".
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