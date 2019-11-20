Відпочиває в Криму, їздить до Росії: як виглядає погасла зірка української "Фабрики"

Чим сьогодні займається і як виглядає український співак і учасник "Фабрики Зірок-2" Вадим Олійник.

Після розпаду групи "ДіО.фільми", в якій артист співав разом з Володимиром Дантесом, Олійнику так і не вдалося побудувати успішну кар'єру в Україні. Замість цього, артист часто їздить до Росії, де з'являється на різних заходах. Фото Олійник ділиться в своєму Instagram.

Вадим Олійник Instagram

Так, наприклад, днями Вадим опублікував у своїй соцмережі кадр, на якому зображений разом з російським виконавцем Андрієм Дзвінким. Знімок був зроблений в концертному залі "Известия Hall" у Москві.

Вадим Олійник Instagram

До речі, це вже не перший візит Олійника в Москву. У квітні цього року співак поділився відео з виступу на одному із заходів "МУЗ ТВ".

До речі, тоді ж Вадим розмістив у своєму Instagram фотографію з Філіпом Кіркоровим.

Вадим Олійник і Філіп Кіркоров Instagram

Ділиться зі своїми підписниками Олійник і фото з відпочинку. Наприклад, влітку цього року артист засвітився в готелі Mriya Resort & Spa в Ялті.

Вадим Олійник в Ялті Instagram

Вадим Олійник в Ялті Instagram

Вадим Олійник в Ялті Instagram

Вадим Олійник в Ялті Instagram

Якими ще фото Вадим Олійник ділиться в своєму Instagram.

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник і Любов Успенська Instagram

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник Instagram

Вадим Олійник Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські представники шоу-бізнесу "засвітилися" в окупованому Криму на дегустації вин в Масандрі.

Зокрема, анексований півострів відвідали співачка Валерія з чоловіком-продюсером Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова і Стас Михайлов.

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