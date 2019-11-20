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20 листопада • оновлено в 13:18
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Відпочиває в Криму, їздить до Росії: як виглядає погасла зірка української "Фабрики"

1.3т
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Чим сьогодні займається і як виглядає український співак і учасник "Фабрики Зірок-2" Вадим Олійник.

Після розпаду групи "ДіО.фільми", в якій артист співав разом з Володимиром Дантесом, Олійнику так і не вдалося побудувати успішну кар'єру в Україні. Замість цього, артист часто їздить до Росії, де з'являється на різних заходах. Фото Олійник ділиться в своєму Instagram.

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

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Так, наприклад, днями Вадим опублікував у своїй соцмережі кадр, на якому зображений разом з російським виконавцем Андрієм Дзвінким. Знімок був зроблений в концертному залі "Известия Hall" у Москві.

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

До речі, це вже не перший візит Олійника в Москву. У квітні цього року співак поділився відео з виступу на одному із заходів "МУЗ ТВ".

До речі, тоді ж Вадим розмістив у своєму Instagram фотографію з Філіпом Кіркоровим.

Вадим Олійник і Філіп Кіркоров

Вадим Олійник і Філіп Кіркоров

Instagram

Ділиться зі своїми підписниками Олійник і фото з відпочинку. Наприклад, влітку цього року артист засвітився в готелі Mriya Resort & Spa в Ялті.

Вадим Олійник в Ялті

Вадим Олійник в Ялті

Instagram

Вадим Олійник в Ялті

Вадим Олійник в Ялті

Instagram

Вадим Олійник в Ялті

Вадим Олійник в Ялті

Instagram

Вадим Олійник в Ялті

Вадим Олійник в Ялті

Instagram

Якими ще фото Вадим Олійник ділиться в своєму Instagram.

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник і Любов Успенська

Вадим Олійник і Любов Успенська

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Вадим Олійник

Вадим Олійник

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські представники шоу-бізнесу "засвітилися" в окупованому Криму на дегустації вин в Масандрі.

Зокрема, анексований півострів відвідали співачка Валерія з чоловіком-продюсером Йосипом Пригожиним, Наташа Корольова і Стас Михайлов.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особа
Вадим Олійник
Місце
Україна
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