У 48-річної російської актриси Олени Бабенко виявили коронавірус.

Про це повідомила сама знаменитість на своїй сторінці в Instagram.

Олена Бабенко Instagram @alena_babenko_official

За словами актриси, у неї була слабкість і температура, а медичне обстеження показало, що у неї коронавірус.

"Я самоізолювалася й відмовилася від участі в шоу" Танці з зірками" усвідомлено, як тільки відчула нездужання. Я вважала себе відповідальною не тільки за своє здоров'я, але й за здоров'я моїх друзів і колег. На жаль, це виявився той самий коронавірус. Відчуваю я себе вже краще, хвороба відступає. Що було? Слабкість, температура, все показало КТ і я вибрала стаціонар під наглядом лікарів, за що їм велике дякую! Сподіваюся, скоро буду вдома! Всім бажаю здоров'я й пам'ятайте: головне – це позитивний настрій! Інше все дурниця", – написала Бабенко.

Олена Бабенко зіграла в багатьох фільмах, серед яких "Водій для Віри", "Канікули суворого режиму", "Москва ніколи не спить", "Про що ще говорять чоловіки".

Олена Бабенко Instagram @alena_babenko_official

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Яма зізнався, що міг перехворіти коронавірусом.

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