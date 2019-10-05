Відомий російський репер потрапив у расистський скандал разом із Собчак

У мережі розгорівся скандал через висловлювання російського репера GUF (Олексій Долматов) про переваги в плані вибору жінок.

Він дозволив собі расистське заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухамі" в інтерв'ю Ксенії Собчак, через що користувачі висипали на артиста шквал критики.

"Мені подобаються хачухі – я зрозумів. У мене перше кохання було грузинка, дружина – чеченка. Я часто дивлюся на осетінок, армянок", – зізнався Гуф.

Гуф викликала скандал расистським заявою Кадр з відео

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У зв'язку зі скандалом, що розгорівся в мережі, реперу все ж довелося вибачитися перед жінками, яких він образив.

"Хотів би вибачитися перед жінками Кавказу. Нікого не хотів зачепити. Неправильно висловився, некрасиво вийшло. Щиро жалкую", – написав він 5 жовтня в Instagram, оприлюднивши відеозвернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Гуф розповів Собчак, як колишній начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко посприяв тому, щоб йому заборонили в'їзд в Україну.

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