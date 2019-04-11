Відомий російський мафіозі розповів про тісний зв'язок із Кобзоном і Ротару

Російський бізнесмен Алімжан Тохтахунов, також відомий як Тайванчик, розповів, як зірки радянської естради допомогли йому звільнитися з в'язниці. В "справі" брали участь Йосип Кобзон, Юрій Антонов і Софія Ротару.

Так, подробицями Алімжан поділився в інтерв'ю з "Лентой.ру". Зазначається, що у 1972 році він був засуджений на рік ув'язнення в колонії за порушення паспортного режиму. На той час, за словами Тохтахунова, він вже встиг завести друзів із шоу-бізнесу. Зокрема теплі стосунки у бізнесмена встановилися з Йосипом Кобзоном і Юрієм Антоновим, які, намагаючись посприяти звільненню друга, дали для співробітників міліції безкоштовний концерт. Однак це не допомогло.

Фото: Uznayvse

"Тоді в Москві Йосип Давидович звернувся до керівництва МВС СРСР. Спочатку вони відмовили, але потім перевірили мене, нічого не знайшли, і термін вдалося скоротити. Кобзон дуже просив за мене, говорив, що я не такий, як вони собі надумали, хоч і граю в карти. До речі, просила і Софія Ротару", — поділився бізнесмен.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, що стало відомо про зв'язок померлого естрадного співака, депутата Держдуми Йосипа Кобзона з мафією.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.