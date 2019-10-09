"Щоб смішити людей — треба платити": відомий комік розповів про темний бік КВН

Популярний російський комік Нурлан Сабуров висловився про побори у КВН. Зокрема, зазначив, що учасникам доводиться витрачати власні гроші, щоб самим смішити людей, хоча повинно бути навпаки.

Крім того, Сабуров назвав нинішній КВН — "беззубим". Про це він розповів в інтерв'ю Юрію Дудю.

Нурлан Сабуров

"Ну уяви, щоб просто розсмішити людей — тобі треба заплатити. Зробити внесок, організувати команду. І чим вище ліга, тим більше грошей. Тобі кажуть: "Форма не дуже". Відповідаю: "Я смішити людей хочу". А мені: "У вас форма однакова повинна бути", — навів приклад Сабуров.

Нурлан Сабуров і Юрій Дудь Скріншот із відео

Він зазначив, що КВН давно став "беззубим", а також заявив, що коміки повинні отримувати гроші за виступи, а не самі платити за участь.

"Потім журі оцінки ставить. Незрозумілі часто люди. Опісля всі ці гроші зрозуміло кому йдуть, і ти думаєш: "А я тут навіщо тоді?" Витрачаєш гроші, щоб розсмішити людей. Як на мене, це — дивно", — додав комік.

Керівник "КВН", телеведучий Олександр Масляков відповів Сабурову і заявив, що навіть не знає такого коміка.

"По-перше, ми не знаємо навіть, хто це. Який Уральський університет? Які внески? Ми нічого не можемо сказати", - зазначив Масляков.

Постійний член журі КВН і режисер Юлій Гусман заявив, що за 52 роки участі в клубі ніколи не стикався з поборами.

"Я, чесно кажучи, сам грав у КВН і зараз нерозривно пов'язаний з ним. Я кожен раз чую якісь чутки і плітки, якісь, може бути, є внески так, на оплату готелів, на оплату проїзду. Але ніколи в житті, можете мені повірити, я за 52 роки гри, участі в команді, яка була від Баку - а я був капітаном, був в журі - особисто я з цим не стикався", - заявив він.

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