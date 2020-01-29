Відома DJ покінчила життя самогубством після розставання з хлопцем: моторошні подробиці

Популярна британська діджейка, 38-річна Люсі Стоун, яка грала у відомому клубі Ministry of Sound у Лондоні, покінчила життя самогубством, вистрибнувши з 14-го поверху.

Як стало відомо The Sun, трагедія трапилася 4 вересня – за день після того, як вона розійшлася зі своїм бойфрендом Джей Джеєм.

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Крім того, після розриву з коханим Стоун попередила свого начальника, що візьме лікарняний на тиждень.

Відомо, що за кілька годин до трагедії Люсі надіслала повідомлення своїм близьким у WhatsApp, в якому повідомила, що бореться із суїцидальними думками. Втім, спроби сім'ї зв'язатися з жінкою були безуспішними.

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Поліція, яка прибула на місце події, знайшла її з множинними травмами. Діджейка була впізнана за татуюваннями.

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

За словами подруги Стоун Кеті, коли вона востаннє її бачила, жінка мала вигляд виснажений, але щасливий.

"Кар'єра Люсі була неймовірною. Вона була на вершині своєї гри, працюючи на найкращі клуби й промоутерів. Але музична індустрія, в якій ми разом працювали, може бути важкою й призводити до самотності", – розповіла Кеті.

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

"Поліція прийшла до мене пізно ввечері, щоб сказати, що Люсі скоїла самогубство", – додала товаришка.

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

Люсі Стоун Instagram @djlucystone

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