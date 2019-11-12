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12 листопада • оновлено в 11:38
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Відома в Росії актриса розповіла, як закохалася в професора-ката

1.1т
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Російська актриса і режисер Юлія Ауг розповіла, що обвинувачений у вбивстві студентки-коханки викладач історії Олег Соколов в минулому був гарний, харизматичний, і закохатися в нього можна було з першого погляду.

Так, за словами артистки, вона зустрічалася з ним кілька разів і не могла не кокетувати й не стріляти очима. Тоді і Ауг і Соколов захоплювалися історичною реконструкцією, повідомляє видання "Фонтанка".

Юлія Ауг і Олег Соколов

Юлія Ауг і Олег Соколов

"Ми зустрічалися кілька разів з Соколовим, обидвоє тоді захоплювалися історичною реконструкцією. Його називали "головним французом". Він був дуже гарний і харизматичний. Одного разу ми зіткнулися в "полях" на виїздці. Олег був у формі офіцера французької армії епохи Наполеона. Вони готувалися до фестивалю. Він тоді, тридцять років тому, був дуже гарний. Я повторюся. І дуже харизматичний. і віртуозно володів верховою їздою. Закохатися в нього можна було з першого погляду. Самовпевнений, зневажливий, жорсткий. Я не могла не кокетувати з ним і не стріляти очима", — поділилася Аут.

Олег Соколов в формі Наполеона

Олег Соколов в формі Наполеона

Фото: fontanka.ru

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Також актриса додала, що після цих зустрічей не бачила Соколова. Наступного разу вона почула про нього, коли історика дістали з річки Мийки з відрубаними жіночими руками.

"Так, це він, я одразу впізнала, ще по старих фото. На одному він, в костюмі Наполеона, кричить, і у нього запеклася стареча піна в кутах губ. Він завжди був **** на всю голову. Втім, як і всі реконструктори. Але ось той жах, який я відчула, зрозумівши, що це він, мені складно описати", — сказала Ауг.

Олег Соколов доставлений в суд

Олег Соколов доставлений в суд

Фото: Артем Кількін/spb.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
Гиркин ( Сирелков) должен его хорошо знать...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за известная артистка?
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