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14 листопада • оновлено в 09:30
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Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

2.9т
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Російська співачка МакSим з'явилася на публіці з сильними набряками на обличчі.

З хворобливим виглядом артистка вийшла на сцену "Золотого грамофону", який пройшов у Москві. Відео виступу зірки з'явилося в Instagram.

МакSим

МакSим

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На відео помітно, що співачці важко даються і рухи, і виконання пісні.

У мережі користувачі відразу ж почали коментувати новий публічний вихід МакSим. Так, одні вважають, що причина нездорового вигляду - алкоголь, інші пов'язують зміни в зовнішності з гормонами, які артистці могли колоти після аварії, що сталася кілька місяців тому.

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Інстаграм

МакSим

МакSим

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська співачка Селена Гомес зіткнулася з хвилею критики, коли публіка почала помічати, що вона набирає зайву вагу.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
МакSим
Місце
Росія
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