Відома російська співачка шокувала опухлим обличчям: відео

Російська співачка МакSим з'явилася на публіці з сильними набряками на обличчі.

З хворобливим виглядом артистка вийшла на сцену "Золотого грамофону", який пройшов у Москві. Відео виступу зірки з'явилося в Instagram.

МакSим РІА Новини

На відео помітно, що співачці важко даються і рухи, і виконання пісні.

У мережі користувачі відразу ж почали коментувати новий публічний вихід МакSим. Так, одні вважають, що причина нездорового вигляду - алкоголь, інші пов'язують зміни в зовнішності з гормонами, які артистці могли колоти після аварії, що сталася кілька місяців тому.

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

МакSим Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська співачка Селена Гомес зіткнулася з хвилею критики, коли публіка почала помічати, що вона набирає зайву вагу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!