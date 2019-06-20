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"Відчуваю себе жахливо": знаменитий російський співак серйозно постраждав у Криму

2.7тЧитати матеріал російською

50-річний російський співак Олександр Фадєєв, відомий під псевдонімом Данко, потрапив у серйозну ДТП у Криму.

На великій швидкості він вилетів із мотоцикла і пошкодив плече. Зараз артист перебуває в одній із петербурзьких лікарень, у якій йому провели операцію. Про це повідомляє "СтарХит".

Олександр Фадєєв

Олександр Фадєєв

Teleprogramma.pro

Новини
"Краще віддам тваринам": Алібасов серйозно поскандалив із сином після отруєння

Артист спускався з гори Ай-Петрі на електробайку, але через дощ дорога стала слизькою і він не впорався з керуванням.

"З-під мене на повороті вилетів байк, і я з усієї дурі вдарився плечем. Добре, що поряд були люди, які допомогли мені", — повідомив Данко.

Данко після операції

Данко після операції

starhit.ru

Данко в лікарні

Данко в лікарні

starhit.ru

Зараз співак перебуває в 122-й лікарні Санкт-Петербурга.

"Вчора мене прооперували. Прогнози лікарів поки не відомі, треба зробити рентген. Відчуваю себе жахливо: все ще не можу відійти від наркозу. Мене так ковбасило: тиск, катетери — жах", — додав артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для чищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві, а лікарі почали боротися за життя ще в кареті швидкої допомоги.

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Chesny Victor
Chesny Victor
Крым убирает негодяев. Крым, это УКРАИНА.
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an and
an and
Упал в Крыму, а наркоз отходит и лечат в Питере? То ли травма несерьезная, то ли как это? Как он по скорой в Питер попал? И в Крыму что уже вообще негде даже травму плеча лечить?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Очень жаль, очень...почему только плече?!!!!
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hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, Кто тебе мешает приехать в Крым и сломать шею, дятел?
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