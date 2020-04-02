Російський репер Гуф (Олексій Долматов), який під час прогулянки зі своєю вівчаркою Гучі нацькував її на золотистого ретривера, знову оскандалився. Так, він заявив, що не перед ким не вибачався, а також негативно висловився про свою колишню дружину Айзу.

Скандальний артист розповів про це в прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вибачатися я не буду. Вибачився я перед... Та не перед ким не вибачився. Перепрошую я за те, що п'яний був в цей час. Не мав п'яним виходити з собакою. Якщо я виходжу в прямий ефір, значить зі мною щось не так. Напевно, зі мною справді щось не так. Айза теж за*бала. Іди сама лікуйся", - сказав репер.

Обережно! На відео звучить ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через висловлювання репера Гуфа про переваги в плані вибору жінок. Він дозволив собі расистську заяву, обізвавши грузинок і чеченок "хачухамі" в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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