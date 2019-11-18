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18 листопада • оновлено в 11:12
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"Ви замість Володимира?" Російські КВНщики висміяли Путіна і Медведєва

2.5т
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Російські КВНщики показали номер, у якому посміялися з Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.

Як передає Тop news, днями відбувся Кубок мера Москви, де за місце у фіналі Вищої ліги КВН боролися чотири команди.

КВН

КВН

кадр із відео

Новини
У Росії розбився відомий комік, який насмішив Зеленського й Кошового

Цього разу коміки вперше за довгий час повернулися до жартів про владу. Так, столична команда "Будемо дружити сім'ями" показала мініатюру, в головних ролях якої були Дмитро Медведєв і Володимир Путін.

Володимир Путні

Володимир Путні

РИА Новости

Так, кур'єр на тлі Красної площі телефонує:

"Алло, Володимире, я під'їхав спускайтеся", каже він співрозмовнику на тому кінці дроту, на що той відповідає, що у нього важлива нарада. Кур'єр просить прислати замість себе когось, і на сцену на самокаті приїздить "Медведєв".

"Ви замість Володимира?" запитує у "Медведєва" кур'єр.

"Ну, був колись", зніяковіло відповідає той.

На запитання, як він буде оплачувати – картою чи готівкою – "Медведєв" відповідає, що картою, однак вона не спрацьовує.

"Та що таке?" дивується "Медведєв".

"Грошей немає", пояснює кур'єр.

"Ну, ви тримайте", відповідає "прем'єр" і розплачується зі смартфона.

КВН

КВН

кадр із відео

Фрагмент виступу розмістив у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Втім, у коментарях під відео багато користувачів розкритикували гумор команди, заявивши, що жарти вийшли дуже вже натягнутими:

"Ви замість Володимира?" Російські КВНщики висміяли Путіна і Медведєва

Twitter

"Ви замість Володимира?" Російські КВНщики висміяли Путіна і Медведєва

Twitter

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін провели переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги Сміху" в Росії.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Місце
Росія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Слышал, что их уже расстреляли.
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фил филька
фил филька
Горелов Сергей, сразу прям за кулисами))))))))
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