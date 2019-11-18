"Ви замість Володимира?" Російські КВНщики висміяли Путіна і Медведєва

Російські КВНщики показали номер, у якому посміялися з Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.

Як передає Тop news, днями відбувся Кубок мера Москви, де за місце у фіналі Вищої ліги КВН боролися чотири команди.

КВН кадр із відео

Цього разу коміки вперше за довгий час повернулися до жартів про владу. Так, столична команда "Будемо дружити сім'ями" показала мініатюру, в головних ролях якої були Дмитро Медведєв і Володимир Путін.

Володимир Путні РИА Новости

Так, кур'єр на тлі Красної площі телефонує:

"Алло, Володимире, я під'їхав – спускайтеся", – каже він співрозмовнику на тому кінці дроту, на що той відповідає, що у нього важлива нарада. Кур'єр просить прислати замість себе когось, і на сцену на самокаті приїздить "Медведєв".

"Ви замість Володимира?" – запитує у "Медведєва" кур'єр.

"Ну, був колись", – зніяковіло відповідає той.

На запитання, як він буде оплачувати – картою чи готівкою – "Медведєв" відповідає, що картою, однак вона не спрацьовує.

"Та що таке?" – дивується "Медведєв".

"Грошей немає", – пояснює кур'єр.

"Ну, ви тримайте", – відповідає "прем'єр" і розплачується зі смартфона.

КВН кадр із відео

Фрагмент виступу розмістив у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Втім, у коментарях під відео багато користувачів розкритикували гумор команди, заявивши, що жарти вийшли дуже вже натягнутими:

Twitter

Twitter

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін провели переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги Сміху" в Росії.

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