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21 вересня • оновлено в 14:47
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"Ви разом живете?" Притула рознервувався через чутки про стосунки з Нікітюк

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Український шоумен Сергій Притула прокоментував чутки про те, що живе разом із телеведучою Лесею Нікітюк.

В інтерв'ю "Фактам" він розповів, з чого почалися всі ці плітки, зазначивши, що проживання по сусідству з колегою насправді дуже зручно.

"Виникає дискомфорт тільки тоді, коли Свєтка прибігає до нас додому в пеньюарі, фоткаеться зі мною, а я на милицях, із гіпсом. Прибігла каліку провідати, принесла тортика, сфоткалася, виставила в Instagram", – розповів Притула.

Сергій Притула

Сергій Притула

instagram/siriy_ua

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За його словами, в коментарях користувачі бурхливо почали припускати, що вони живуть разом.

Леся Нікітюк та Сергій Притула

Леся Нікітюк та Сергій Притула

lesia_nikituk / Instagram

"Що люди почали писати? "Нічого собі! Ви живете разом?" — читаю. Я зранку в якійсь футболці домашній, а вона — в пеньюарі. Дійшло до того, що Лесина мама зайшла в коментарі й написала: "Ще що понапридумуєте? Ще що понаписуєте?!", – посміявся Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нікітюк почала спільну діяльність з Притулою, коли стала ведучою в шоу "Хто зверху" замість Катерини Варнави в сьомому сезоні.

У грудні 2018 року її застали за поцілунками з Притулою, що породило чутки про їхній роман. А до цього Нікітюк роздяглася і покрутилася на жердині під час шоу, про що потім довго писали в мережі.

У травні 2019 року телеведуча відверто зізналася, що Сергій є для неї дуже сильним партнером.

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Особи
Сергій Притула Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес плітки
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