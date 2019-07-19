"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

Скандальний актор Олексій Панін вкотре розлютив користувачів мережі провокаційним відео.

Цього разу він показав 10-річну доньку Анну, яка тримає в руках сигарету (щоб подивитися відео, якщо актор його не видалить, проскрольте до кінця сторінки).

Панін з донькою instagram.com/alexey_panin_official

Ролик мав явно порівняльний підтекст з фото Миколи II, дочка якого тримала цигарку в довгому мундштуці, проте це не врятувало Паніна від розлючених користувачів.

"Царюй на страх ворогам! Паління в родині Миколи II. Микола II з дочкою палять цигарку в довгому мундштуці. Всім добра", – підписав він під знімком царя.

А під роликом він зазначив "Коментарі щодо цигарки залишайте під попереднім постом", – порадив він. Що користувачі й зробили, накинувшись на актора.

"Просто скажи, навіщо?", "Олексій, тільки це зовсім не привід палити з Анею", "Ви ідіот?", "Я б руки відірвала", "Скільки років вашій доньці, що вона палить біля батька", "Панін не залишив шансів вирости дівчинці нормальною людиною, шкода", – відреагували користувачі.

Панін з донькою instagram.com/alexey_panin_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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