Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

1.4т Читати матеріал російською

Скандальний актор Олексій Панін вкотре розлютив користувачів мережі провокаційним відео.

Цього разу він показав 10-річну доньку Анну, яка тримає в руках сигарету (щоб подивитися відео, якщо актор його не видалить, проскрольте до кінця сторінки).

Панін з донькою

Панін з донькою

instagram.com/alexey_panin_official

Ролик мав явно порівняльний підтекст з фото Миколи II, дочка якого тримала цигарку в довгому мундштуці, проте це не врятувало Паніна від розлючених користувачів.

Новини
В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

"Царюй на страх ворогам! Паління в родині Миколи II. Микола II з дочкою палять цигарку в довгому мундштуці. Всім добра", – підписав він під знімком царя.

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

А під роликом він зазначив "Коментарі щодо цигарки залишайте під попереднім постом", – порадив він. Що користувачі й зробили, накинувшись на актора.

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

"Просто скажи, навіщо?", "Олексій, тільки це зовсім не привід палити з Анею", "Ви ідіот?", "Я б руки відірвала", "Скільки років вашій доньці, що вона палить біля батька", "Панін не залишив шансів вирости дівчинці нормальною людиною, шкода", – відреагували користувачі.

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

"Ви ідіот?" Панін показав 10-річну дочку з цигаркою та розлютив мережу

Панін з донькою
Панін з донькою
instagram.com/alexey_panin_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Олексій Панін
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали куріння
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Walton Hilda
Walton Hilda
Google платиtть $ 130 до $ 180 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи три місяці тому і заробив $ 8735 в перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевнений, що ви отримаєте найкращий результат. Докладніше тут ........ ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WorkLinks3.Com
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Может, на Украину? Там многл таких. Будет с парубием дружить.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel