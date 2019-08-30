"Ви хто взагалі?" Лободу рознесли за кавер на хіт Пугачової

У мережі не вщухає критика на адресу співачки Світлани Лободи через те, що вона переспівала пісню примадонни Алли Пугачової "Живи спокійно, країно".

Цього разу приводом послужила офіційна прем'єра каверу, який артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (щоб порівняти оригінальний хіт з композицію у виконанні Лободи, проскрольте до кінця сторінки).

"З Прем'єрою, Країно! Качай! На всіх цифрових носіях", – написала співачка із закликом до користувачів.

Обкладинка до каверу Лободи на пісню Пугачової instagram / lobodaofficial

Однак таким натхненням могли похвалитися не всі. Деякі взагалі не зрозуміли, що це за пісня, деяким сподобалося, але переважно – Лободу розкритикували за виконання.

Пугачова і Лобода instagram / lobodaofficial

"Ні про що, нецікаво", "Цій пісні років 20, яка прем'єра", "Пугачову не переспівати", "Ой, зовсім повз", "Німб над головою – це занадто", "Це вже перебір", "Не подобається" , "Який кошмар, нічого свого вже заспівати не можуть", "У Пугачової – так, але не для вас! Ви хто взагалі", – відреагували фоловерів.

"Живи спокійно, країно" у виконанні Лободи

"Живи спокійно, країно" у виконанні Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода і Алла Пугачова обурили користувачів через спільне відео на фестивалі "Нова хвиля". Пізніше в мережі з'явилося відео виступу Лободи з піснею, яку виконувала примадонна, через що співачку розкритикували.

Через добу Пугачова та Лайма Вайкуле зняли дивне відео, на якому посміялися над Лободою, хоча зрозуміли регіт артисток не всі.

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