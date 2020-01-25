"Ви головне не захворійте по-китайськи": Алла Пугачова спровокувала жарт на злобу дня

Зірка російської естради Алла Пугачова розповіла про відпочинок з друзями, після чого їй несподівано відповів передплатник.

У своєму Instagram-акаунті Пугачова показала фотографію зі співаком Олександром Буйновим в одному з ресторанів.

"Гуляємо з друзями по китайськи. З Новим роком !!!" – написала співачка.

Після цього один з її фоловерів допустив цинічний жарт з цього приводу.

"Ви головне не захворійте по-китайськи", - написав він.

У Китаї з 25 січня по 10 лютого щорічно святкується Новий рік. У 2020 році всі святкові заходи скасовані через спалах коронавіруса.

Раніше онук Пугачової Микита Пресняков розповів, що коїться у московському аеропорту "Шереметьєво" через китайський коронавірус.

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