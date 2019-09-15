Весілля Собчак з Богомоловим викликало православний скандал в РФ: всі подробиці

Націонал-консервативний рух Росії подав в Генпрокуратуру РФ заяву проти Ксенії Собчак. Її звинувачують в образі почуттів віруючих.

Головною причиною позову став скандальний перформанс Ксенії Собчак, який вона влаштувала на весіллі, виконавши еротичний танець на сцені в дуже відвертому вбранні. В "НКД" акцентували увагу на тому, що під час цього виступу "нахабно і безсовісно зневажалися" християнські цінності в цілому, і релігійні символи зокрема.

Весілля Собчак і Богомолова

На тлі цього нова хвиля обурення піднялася і в зв'язку з вінчанням Собчак і Богомолова в храмі. Крім того, що офіційно раніше розведеним християнам заборонено повторно вінчатися, тепер Собчак звинувачують і в тому, що вона навмисно обдурила служителів церкви, "представившись моральною людиною".

"Г-н Легойда сказав: "Вступаючи в церковний шлюб, вони письмово засвідчили не лише щире бажання поєднуватися таїнством вінчання, а й каяття в аморальних і блюзнірських вчинках, які вони добровільно чи мимоволі здійснювали в своєму приватному житті і професійній діяльності. І підтвердили твердий намір не робити нічого подібного надалі". На жаль, ми бачимо щось зовсім інше", – пише російський телеграм-канал "Православна політика".

Весілля Собчак і Богомолова

"І як не згадати слова недавнього церковного документа: "Таїнство Шлюбу не може бути скоєно над людиною, що заперечує основні істини християнської віри і моральності". Ми, звичайно, не знаємо, що наговорила і підписала Ксенія Анатоліївна перед вінчанням, але тепер ясно бачимо обман" , – підводиться підсумок у гучній заяві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак з Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Також дізнайтеся історію кохання Собчак і Богомолова . Відзначимо, що їх познайомив колишній чоловік телеведучої Максим Віторган.

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