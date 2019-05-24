Весілля Потапа і Насті: скільки коштує ексклюзивне плаття Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка у четвер, 23 травня вийшла заміж за шоумена Потапа, вибрала для весільної церемонії ексклюзивне вбрання од відомого ізраїльського дизайнера.

Артистка не розповідає подробиці про своє плаття, однак OBOZREVATEL вдалося з'ясувати – воно було придбано в топовом київському салоні Novias, де продаються виключно ексклюзивні моделі і в більшості випадків вони "підганяються" під кожного клієнта індивідуально.

Потап і Каменських Instagram @kamenskux

Весільна сукня Каменських створена дизайнером Galia Lahav з Ізраїлю. В Україні від цього бренду представлено тільки кілька варіантів весільних образів. Сукня Каменських була пошита на замовлення і іншої точно такої ж в салоні немає.

Ціна подібної моделі стартує від 4-5 тисяч доларів (від 100 тисяч гривень). Сукня, яке вибрала Каменських для весілля – багатошарова, для її створення використовувалися дорогі і ультратонкі мережива ручної роботи, а також ручна вишивка, що істотно збільшило вартість. Також варто відзначити, що весільну сукню було створено таким чином, що спідниця могла видозміннюватися в кілька варіацій, створюючи при цьому практично новий святковий look.

Точна вартість весільного вбрання не розкривається, ймовірно, що плаття обійшлося Каменських в 10-12 тисяч доларів (250-300 тисяч гривень).

Моделі схожих суконь в салоні Novias сайт салону

Моделі схожих суконь в салоні Novias сайт салону

Galia Lahav – ізраїльський бренд, був заснований в 1985 році. При пошитті виробів бренду використовуються традиційні техніки в поєднанні з сучасними прийомами. Вироби бренду завжди багаті ручною вишивкою, прикрашені делікатним мереживом і доповнені розкішними церемоніальними шлейфами. Для пошиття використовуються тільки елітні матеріали.

Моделі схожих суконь в салоні Novias сайт салону

Моделі схожих суконь в салоні Novias сайт салону

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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