Весілля Потапа і Насті: скільки коштує ексклюзивне плаття Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка у четвер, 23 травня вийшла заміж за шоумена Потапа, вибрала для весільної церемонії ексклюзивне вбрання од відомого ізраїльського дизайнера.
Артистка не розповідає подробиці про своє плаття, однак OBOZREVATEL вдалося з'ясувати – воно було придбано в топовом київському салоні Novias, де продаються виключно ексклюзивні моделі і в більшості випадків вони "підганяються" під кожного клієнта індивідуально.
Потап і Каменських
Instagram @kamenskux
Весільна сукня Каменських створена дизайнером Galia Lahav з Ізраїлю. В Україні від цього бренду представлено тільки кілька варіантів весільних образів. Сукня Каменських була пошита на замовлення і іншої точно такої ж в салоні немає.
Ціна подібної моделі стартує від 4-5 тисяч доларів (від 100 тисяч гривень). Сукня, яке вибрала Каменських для весілля – багатошарова, для її створення використовувалися дорогі і ультратонкі мережива ручної роботи, а також ручна вишивка, що істотно збільшило вартість. Також варто відзначити, що весільну сукню було створено таким чином, що спідниця могла видозміннюватися в кілька варіацій, створюючи при цьому практично новий святковий look.
Точна вартість весільного вбрання не розкривається, ймовірно, що плаття обійшлося Каменських в 10-12 тисяч доларів (250-300 тисяч гривень).
Моделі схожих суконь в салоні Novias
сайт салону
Моделі схожих суконь в салоні Novias
сайт салону
Galia Lahav – ізраїльський бренд, був заснований в 1985 році. При пошитті виробів бренду використовуються традиційні техніки в поєднанні з сучасними прийомами. Вироби бренду завжди багаті ручною вишивкою, прикрашені делікатним мереживом і доповнені розкішними церемоніальними шлейфами. Для пошиття використовуються тільки елітні матеріали.
Моделі схожих суконь в салоні Novias
сайт салону
Моделі схожих суконь в салоні Novias
сайт салону
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадувало обручки.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
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