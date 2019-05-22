Весілля Потапа і Каменських: спливли подробиці урочистості

Довгоочікуване весілля поп-діви Насті Каменських (NK) з Олексієм Потапенком (Потапом) відбудеться, про що свідчить підготовка в одному з найдорожчих ресторанів під Києвом.

Про це йдеться у сюжеті журналістів ТСН, яким вдалося дізнатися, як встановлюють декорації до події року, про що вже давно говорять прихильники парочки (щоб подивитися репортаж про весілля Каменських і Потапа, проскрольте до кінця сторінки).

У день передбачуваного весілля, 23 травня, з'явилося підтвердження. Потап випустив знаковий ролик, де показав кадри з підготовки до торжества і відкрито зізнався в коханні до Насті.

Настя Каменських і Олексій Потапенко (фото фанатів) Instagram@nastya_kamenskux_nk

Зазначається, що 22 травня, із самого ранку в ресторан під Києвом завозять квіти, техніку, повним ходом іде підготовка. Подію вже охрестили "музичним весіллям року", адже шанувальники по всій Україні та не тільки чекають на це. Інформацію про захід підтвердили представникам ЗМІ оідразу кілька офіціантів.

Підготовка до весілля Каменських і Потапа кадр із відео

"Завтра ресторан буде повністю зачинений", — сказали у закладі, а один з офіціантів на запитання, чи має свято відношення до Потапа та Каменських, відповів ствердно.

У сюжеті нагадали, що вперше парочку застукали на Кубі у 2013 році, коли читачі надіслали фотографії, на яких хтось, схожий на музикантів, цілувався. Хоча на знімках не було видно, що це саме Настя та Олексій.

Каменських і Потапенко (нібито вони) цілуються скріншот

Тоді артисти відмовилися коментувати стосунки, але пізніше Потап розійшовся зі своєю дружиною, продюсером Іриною Горовою, і теорії фанатів у мережі рознеслися новою хвилею.

Після цього поруч із Каменських роками не було видно жодного чоловіка на публіці, а у 2018 році вона взагалі з'явилася з каблучкою, що нагадувала обручку. Зате коли почала поширюватися інформація про дату весілля, Потап віджартовувався.

Арка для Каменських і Потапа скріншот відео

"23 травня — день народження Юри Горового, мого друга. День черепахи — це тварина, яка символізує мудрість", — каже артист.

Також у тусовці розповідають, що на весілля запросили багатьох зірок — буде кілька сотень гостей. А в ресторані журналістам розповіли, що одне місце у них коштує до 1,5 тис. гривень, а щаслива парочка орендувала всю територію. На терасі вже поставили літні екрани, а на дальній доріжці стоїть арка, де Потап і Каменських даватимуть один одному клятви.

Встановлення арки для Каменських і Потапа скріншот

Нагадаємо, що в мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну.діяльність на паузу.

У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а у серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, що нагадувала обручку.

А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських викладала знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.

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