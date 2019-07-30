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"Велика риба тягне!" Полякова показала, як розважається на відпочинку

2.2т Читати матеріал російською

Українська поп-діва Оля Полякова показала, як розважається на відпочинку в річці.

Відповідне відео знімала її дочка Марія, а ролик опубліковано в сторіс співачки в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Так, Полякова вже в сутінки вирішила скупатися в річці. Вона попросила дочку не йти далеко, тому що її може потягти велика риба.

Оля Полякова в купальнику

Оля Полякова в купальнику

instagram / polyakovamusic

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"Марусько, не йди. Я боюся, що мене велика риба затягне. Папу покличеш, будеш кричати: "тато, імаму велика риба тягне", – посміялася співачка, поринаючи з головою у воду, повеселив доньку.

Оля Полякова

Оля Полякова

instagram / polyakovamusic

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Полякова засвітилася в компанії незнайомця на відпочинку. Вона показала відео, як чоловік шльопає її віником в лазні.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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