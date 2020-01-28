"Величезна дурість": Тіна Кароль прирікає себе на сумну долю, хвилюються фанати

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше поділилася приголомшливим рецептом краси, може залишитися зовсім на самоті, якщо продовжить ігнорувати чоловіків.

Так вважають її прихильники після виходу чергового інтерв'ю.

Нагадаємо, що після смерті свого чоловіка в 2013 році артистка зосередилася на вихованні сина і кар'єрі, і досі відмовляється починати з кимось нові стосунки.

В рамках нового інтерв'ю Кароль розповіла, як син сприймає смерть батька, і про своє власне ставлення до ситуації.

Дивіться це на відео:

Деякі в коментарях помітили, що натяки на роман з Даном Баланом, що активно розігруються на телебаченні, швидше за все, просто піар-хід артистів, і насправді у Кароль і з ним немає жодних відносин.

Окремі прихильники хвилюються, що Тіна може так затягнути свою самотність, що в підсумку так і залишиться одна по життю розігрувати щастя на сцені, тільки вже без колишньої краси і молодості.

Нагадаємо, раніше Тіну Кароль запідозрили в причетності до кумівства на шоу "Голос".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!