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15 грудня • оновлено в 01:32
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"Ментівське свавілля!" Мухарський жорстко висловився про справу Шеремета

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Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у київській квартирі якого провели обшуки, заявив, що в Україні почалося "ментівське свавілля".

Відео про це актор записав у суботу, 14 грудня, провівши трансляцію на сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Обшуки свого будинку він назвав штурмом, стверджуючи, що правоохоронці нібито не назвали причин того, що відбувалося.

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"Так буде не завжди!" Мухарський залишив Зеленському гучне послання після обшуків

Антін Мухарський

Антін Мухарський

facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарський сказав, що копи прийшли до звичайного артиста, "який за останні 32 роки нічого важчого в руках, ніж мікрофон, не тримав".

Правоохоронці, як стверджує він, не пред'явили документів і не подзвонили в квартиру, а відразу почали вибивати двері. Юристи артиста намагаються з'ясувати, що стало причиною майже 5-годинного обшуку.

"Що стосується терміну "ментівська держава". Те, що ми бачили на брифінгу Авакова, Рябошапки і Зеленського по арешту Андрія Антоненка, дівчат і всіх, хто нібито причетний до вбивства Шеремета – це розхожа тема. Це було добре сплановане постановочне шоу, якими славиться "95 Квартал", – висловив думку письменник.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру Мухарського. Після того, що сталося, він записав відеозвернення, в якому розповів деталі інциденту.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Антін Мухарський Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес видео
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Завыли, свиньи бaндepoвские
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