"Ментівське свавілля!" Мухарський жорстко висловився про справу Шеремета

Український телеведучий, письменник Антін Мухарський (Орест Лютий), у київській квартирі якого провели обшуки, заявив, що в Україні почалося "ментівське свавілля".

Відео про це актор записав у суботу, 14 грудня, провівши трансляцію на сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Обшуки свого будинку він назвав штурмом, стверджуючи, що правоохоронці нібито не назвали причин того, що відбувалося.

Антін Мухарський facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарський сказав, що копи прийшли до звичайного артиста, "який за останні 32 роки нічого важчого в руках, ніж мікрофон, не тримав".

Правоохоронці, як стверджує він, не пред'явили документів і не подзвонили в квартиру, а відразу почали вибивати двері. Юристи артиста намагаються з'ясувати, що стало причиною майже 5-годинного обшуку.

"Що стосується терміну "ментівська держава". Те, що ми бачили на брифінгу Авакова, Рябошапки і Зеленського по арешту Андрія Антоненка, дівчат і всіх, хто нібито причетний до вбивства Шеремета – це розхожа тема. Це було добре сплановане постановочне шоу, якими славиться "95 Квартал", – висловив думку письменник.

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 13 грудня в Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками в квартиру Мухарського. Після того, що сталося, він записав відеозвернення, в якому розповів деталі інциденту.

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