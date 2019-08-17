Вбивство або ДТП? Всі версії загибелі Кузьми Скрябіна

17 серпня легендарному українському музиканту, лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку міг би виповнитися 51 рік.

Трагедія, що забрала життя світлої людини в 2015 році, потрясла всю країну. Через це протягом довгого часу з'являлися всілякі версії про загибель. У мережі навіть ходили чутки про теорію змови і вбивство. OBOZREVATEL зібрав всі відомі версії про жахливу ДТП, що сталася чотири роки тому, 1 лютого.

Як загинув Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко 1 лютого відіграв свій останній концерт у Кривому Розі. Після заходу він повертався додому, коли близько 8:20 біля села Лозуватка сталося зіткнення його позашляховика з вантажівкою. Музикант помер прямо на місці аварії, ще постраждали дві жінки.

Місце аварії

З цього моменту і починаються версії, здогадки, чутки і спростування

Майже відразу в ГУ МВС у Дніпропетровській області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення музикантом Правил дорожнього руху. Стверджувалося, що позашляховик Скрябіна виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем ГАЗ.

ГАЗ

Подібну інформацію надав OBOZREVATEL очевидець з оточення музиканта, який захотів залишитися неназваним. "Свідок бачив, як на великій швидкості Toyota Sequoia (в якій був Андрій) на закругленні дороги виїхала на зустрічну смугу, де і зіткнулася з молоковозом. Чому водій джипа виїхав на зустрічну – незрозуміло. На даній ділянці дороги була ожеледиця".

Всім фанатам було відомо, що Кузьменко чудово керував автомобілем, тому версія з порушенням ПДР породила чутки про замах на музиканта. Відразу в ситуацію втрутився відомий український телеведучий і автогонщик Олексій Мочанов, підкресливши, що ніхто навмисно Андрія вбивати не збирався.

"По внутрішній інформації, Кузьма їхав рано вранці після вечірнього концерту з Кривого Рогу і дуже поспішав, тому що йому потрібно було встигнути на літак. Чому не прокинувся на годину-дві раніше або не взяв у поїздку водія, щоб не заганяти себе в стенокардію – ми вже не дізнаємося. Але звинувачувати водія молоковоза тільки тому, що він селюк і їздить на газоні, а другий учасник ДТП – відомий на всю Україну і околиці співак і класний хлопець, нікому не дозволено. Ані шанувальникам, ані друзям, ані рідним", – написав Мочанов наступного дня після трагедії.

Мочанов і Кузьменко

Версія вбивства Скрябіна

Через кілька днів після похорону на просторах інтернету "сплив" ще один свідок, який стверджував, ніби Кузьменко був убитий.

"Мене обігнав білий джип. Його наздогнала чорна "Хонда" і почала підрізати на повороті з боку узбіччя, немов штовхаючи до середини дороги. Вдалині стояв молоковоз. Коли "Хонда" виштовхала джип, молоковоз виїхав назустріч. "Тойота" з ним зіткнулася. "Хонда" поїхала далі. А я зупинився. Я сказав даішникам, що був свідком аварії. Але мене не хотіли слухати, взяли телефон, досі ніхто не дзвонить", – запорізький підприємець Дмитро Ященко.

Андрій Кузьменко instagram / skryabinband

Чоловік розмістив оголошення про аварію в соцмережі, але наступного дня його сторінку заблокували. Він стверджував, що почав отримувати дзвінки від незнайомців із запрошенням на зустріч для обговорення події. "Схоже, мною зайнялися. І вся ця аварія мені здається запланованим вбивством". Це стало поштовхом для поширення всіляких чуток.

Змова спецслужб

Однією з популярних версій стала змова українських спецслужб. Причиною для таких чуток стали непрості часи для воюючої України, а також досить різка позиція Кузьменка по відношенню до влади, що, наприклад, чітко можна було побачити у його листі-посланні президенту та в останньому інтерв'ю в Кривому Розі про Донбас. Він тоді побажав країні справжнього патріота-президента, тому що раніше були "тотальні шахраї, злодії та бандити, які розікрали все, довели країну до війни, і нам її розсьорбувати. Тому що в них стоять заправлені літаки. Вони в потрібний момент валізки завантажать і звалять", – говорив Кузьменко.

Відео - останнє інтерв'ю Скрябіна

На якийсь час всі теорії щодо загибелі музиканта вщухли, поки в 2018 році знов не сплив якийсь таємничий свідок, який повторив історію запорізького підприємця про третю машину.

Спростування чуток про вбивство музиканта

Український шоумен і волонтер Сергій Притула в тому ж році не стримався через конспірологічні теорії в мережі. "Хто забив Кузьму?! Навіщо приплітають цю людину де треба і де не треба? Андрій загинув за абсолютно зрозумілих обставин. І в своїй загибелі винен він особисто", – скипів він.

Зверталася до українців і мама загиблого Ольга Михайлівна Кузьменко з проханням не спекулювати на темі смерті її сина. Ще в 2015 році він стверджувала, що трагічна аварія є страшною випадковістю.

Ольга Михайлівна Кузьменко Ефір на 1 + 1 за 2015 рік

"Мені вже все доклали, є свідок, людина, яка їхала з ним в машині. Поговорили з нею. В середині дороги був лід. Все було як сухо, і посеред дороги була льодова брила. І він на неї потрапив. Не було ніякого вбивства! Мого сина ніхто не вбивав! Заспокойтеся", – говорила тоді вона.

Крапку в питанні поставив у 2019 році Олексій Мочанов, який знову звернувся до українців. "Убили, помстилися, організували ...". Не слухайте бреднів, будь ласка! Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді, на жаль, яка сталася з його власної провини. Недоглядів. Недооцінив ситуацію", – писав він.

Кузьма Скрябін instagram / skryabinband

Молчанов також припустив, що Кузьменко їхав зі швидкістю 80-90 кілометрів на годину, так як був ранок, він ще не прокинувся. "Але на чорному льоду і на такій важкій машині це було критично. Не впорався. Не остерігся і не вберігся", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2019 року, в день смерті Андрія Кузьменка українці зворушливо згадали музиканта. У мережі написали багато теплих слів про легенду.

Влітку в Києві розгорівся скандал: ГУ ДФС виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого артиста, що викликало гнів користувачів.

Тим часом, на початку серпня на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я Скрябіна. Було організовано церемонію відкриття його персональної зірки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!