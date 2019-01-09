''Важке радянське дитинство'': дочка Пєскова розлютила мережу шикарною вечіркою

Дочка російського дипломата і прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова розлютила користувачів мережі вечіркою, яку вона влаштувала на честь дня свого народження. 21-річна Єлизавета Пєскова запросила на захід друзів і родичів.

Батько дівчини також був присутній на заході. Фото Пєскова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Важке радянське дитинство, дерев'яні іграшки, торта не було. Ви на велосипеді хоч каталися в дитинстві? Чи його теж не було?", "Навіщо патріоту Дімі Пєскову громадянство Франції?", — пишуть у коментарях до фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка прес-секретаря президента Росії Єлизавета Пєскова поскаржився на життя у "брудному і прокуреному" Парижі. Вона написала у своєму Instagram, що прожила у столиці Франції вже вісім років, через що може з певністю сказати, що стереотипи про громадян країни "беруться не з повітря"