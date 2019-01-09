''Важке радянське дитинство'': дочка Пєскова розлютила мережу шикарною вечіркою

Дочка російського дипломата і прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова розлютила користувачів мережі вечіркою, яку вона влаштувала на честь дня свого народження. 21-річна Єлизавета Пєскова запросила на захід друзів і родичів.
Батько дівчини також був присутній на заході. Фото Пєскова розмістила на своїй сторінці в Instagram.
День Народження у мене 9 січня і, звичайно, в ці числа складно зібрати всіх родичів і друзів. Відзначати заздалегідь - погана прикмета, так що ми вирішили зібратися, щоб відзначити свята, а не сам День Народження! Відзначала я всього третій раз за 21 рік ... До речі, в цьому році у мене перший раз в житті був торт! На 18-річчя у мене були млинці з нутелою, а на 21 рік шикарний, смачний, оригінальний торт у вигляді самої Нутеллою від @french_cake! 🎂 Я дуже рада, що в моєму житті є близькі люди! Всіх дуже люблю! Дякую Вам за це свято кожен день! Немає нічого дорожчого за улюблених людей поруч! Спасибі величезне коханому салону @marfa_make_up за образ і @ maya.om за плаття 😍 перегортайте серію фото і відео!
"Важке радянське дитинство, дерев'яні іграшки, торта не було. Ви на велосипеді хоч каталися в дитинстві? Чи його теж не було?", "Навіщо патріоту Дімі Пєскову громадянство Франції?", — пишуть у коментарях до фото.
Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка прес-секретаря президента Росії Єлизавета Пєскова поскаржився на життя у "брудному і прокуреному" Парижі. Вона написала у своєму Instagram, що прожила у столиці Франції вже вісім років, через що може з певністю сказати, що стереотипи про громадян країни "беруться не з повітря"