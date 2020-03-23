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23 березня • оновлено в 13:40
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Валерію викрили в "брудному" обмані заради кар'єри: сенсаційне зізнання

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Відома російська актриса Тетяна Абрамова розкрила обман співачки Валерії, який дозволив їй закріпитися на телебаченні.

Так, за словами артистки, на початку 90-х Валерія збрехала про свій вік, щоб потрапити на "Утреннюю звезду". Відомо, що за умовами шоу, учасники повинні були бути не молодше 15 і не старше 22 років. Валерії на той момент було 23 роки, але дівчина вирішила піти на хитрість. Про це Абрамова повідомила в передачі "Секрет на миллион" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Тетяна Абрамова

Тетяна Абрамова

Скріншот з відео

"Я приїжджаю, і мене відразу ставлять в пару з дівчиною – її тоді ніхто не знав – на ім`я Валерія. Я бачу, що дівчина – вже доросла тітонька, а мені 15 років", – поділилася Тетяна.

Валерія Пригожина і Тетяна Абрамова

Валерія Пригожина і Тетяна Абрамова

Скріншот з відео

Абрамова також зазначила, що її композитор обговорив це питання з продюсером і майбутнім чоловіком Валерії Олександром Шульгіним. На що він відповів, що це "Утренняя звезда" була останнім шансом співачки.

"Ми це обговорювали з моїм композитором. Він теж тоді підійшов до Шульгіна і сказав, що це не чесно. На що Шульгін сказав: "Ну, народ, вибачте. Зрозумійте, їй ще 15 років (Абрамовій. – Ред.) – все попереду. А у нас це останній шанс, щоб зачепитися на телебаченні й показати себе", – підсумувала артистка.

До речі, сама Валерія зараз пояснює, що починала участь в проєкті, коли їй було ще 22 роки, але продовжувала участь в ньому бувши вже 23-річною.

Співачка Валерія

Співачка Валерія

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Валерія показала дивне відео, на якому вона лаялася зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Валерія Пригожина
Місце
Росія
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Коментарі
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Атаманчук Ігор
Атаманчук Ігор
Ну кого интересуют бабские разборки тридцатилетней давности? Старые клячи решили напомнить о себе и более выдающеюся не вспомнили?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
все на брехні та сволочності
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