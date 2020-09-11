Вакарчук про скандальне попурі на День Незалежності: недоречно, коли в країні війна

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук розкритикував скандальне зіркове попурі на День Незалежності.

За словами відомого артиста, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі 24 серпня і він вважає його недоречним в нинішній час в Україні. Про це йшла мова в інтерв'ю Славі Дьоміну для проекту "Слава +". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, на мою думку, було недоречно", – висловився артист .

Також, за словами Вакарчука, він не проти самої ідеї попурі, але шоу було зроблене не так, як воно повинно було виглядати в такий день.

"Коли я на вечірках з друзями вип'ю і маю гарний настрій, я дозволяю собі деякі речі, про які, чесно кажучи, і розповідати не хочеться, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна", – підкреслив співак.

Також Вакарчук прокоментував ситуацію з виконанням пісні "Там де нас нема" гурту "Океан Ельзи" під час попурі.

"З юридичної точки зору ніхто не повинен був питати у нас про маленький шматочок пісні, тому що закон дозволяє. Тому ніяких правових претензій у нас немає... Питання в тому, що, якщо ви використовуєте і ви говорите, що це знакова музика для країни і є певні знакові артисти, і ці артисти живі, то можна було б хоча б запитати у них", – підсумував музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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