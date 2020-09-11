Вакарчук про скандальне попурі на День Незалежності: недоречно, коли в країні війна

24 серпня українські зірки виступили в центрі Києва з попурі з 42 пісень.
Виступ розкритикували в мережі, так як в той же час проходив марш ветеранів АТО і волонтерів недалеко від місця свята.
Святослав Вакарчук, чия пісня також використовувалася в попурі, розкритикував святковий виступ знаменитостей.
Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук розкритикував скандальне зіркове попурі на День Незалежності.
За словами відомого артиста, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі 24 серпня і він вважає його недоречним в нинішній час в Україні. Про це йшла мова в інтерв'ю Славі Дьоміну для проекту "Слава +". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, на мою думку, було недоречно", – висловився артист .
Також, за словами Вакарчука, він не проти самої ідеї попурі, але шоу було зроблене не так, як воно повинно було виглядати в такий день.
"Коли я на вечірках з друзями вип'ю і маю гарний настрій, я дозволяю собі деякі речі, про які, чесно кажучи, і розповідати не хочеться, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна", – підкреслив співак.
Також Вакарчук прокоментував ситуацію з виконанням пісні "Там де нас нема" гурту "Океан Ельзи" під час попурі.
"З юридичної точки зору ніхто не повинен був питати у нас про маленький шматочок пісні, тому що закон дозволяє. Тому ніяких правових претензій у нас немає... Питання в тому, що, якщо ви використовуєте і ви говорите, що це знакова музика для країни і є певні знакові артисти, і ці артисти живі, то можна було б хоча б запитати у них", – підсумував музикант.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали яскраве попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.
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