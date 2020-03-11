Колишній голлівудський кінопродюсер Харві Вайнштейн, який визнаний винним у сексуальному насильстві, потрапив в черговий скандал. Так, в його листах знайшли слова про вбивство 51-річної Дженніфер Еністон.

Верховний суд Манхеттена вивчив електронну переписку Вайнштейна за 2017 рік, пише Washington Examiner.

В одному з листів Вайнштейн емоційно відреагував на плани американського таблоїду National Enquire і написав своєму помічникові, що "Джен Еністон повинна бути убита".

Видання хотіло випустити матеріал про його домагання до зірки серіалу "Друзі". Редакція газети мала намір опублікувати статтю про те, що продюсер залицявся до артистки під час зйомок фільму "Ціна зради".

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Джесіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в згвалтуванні, несподівано зізналася в "кращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

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