Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової

Російська актриса Світлана Ходченкова, яку раніше запідозрили у вагітності від гумориста Семена Слєпакова, поділилася фото з відпочинку.

Так, на ньому артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Відповідний знімок Ходченкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Ходченкова Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Світлана Ходченкова Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Зазначимо, що багато шанувальників засипали зірку компліментами. Однак деякі все ж засмутилися через те, що Світлана не вагітна.

"Ви сексуальна дівчина", "Стегна які", "Пушка", "Так що, новини про те, що ви вагітна, неправда? Як шкода", "Стоп! Вона ж була вагітна від Слєпакова. Ні?", — написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Семена Слєпакова та Світлану Ходченкову помітили в Ермітажі, де вони цілувалися та обіймалися.

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