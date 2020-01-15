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15 січня • оновлено в 13:58
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Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової

2.7т
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Російська актриса Світлана Ходченкова, яку раніше запідозрили у вагітності від гумориста Семена Слєпакова, поділилася фото з відпочинку.

Так, на ньому артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру. Відповідний знімок Ходченкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова

Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова

Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

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Зазначимо, що багато шанувальників засипали зірку компліментами. Однак деякі все ж засмутилися через те, що Світлана не вагітна.

"Ви сексуальна дівчина", "Стегна які", "Пушка", "Так що, новини про те, що ви вагітна, неправда? Як шкода", "Стоп! Вона ж була вагітна від Слєпакова. Ні?", — написали люди.

Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової
Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової
Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової
Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової
Вагітна від Слєпакова чи ні? З'явилося показове фото Ходченкової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Семена Слєпакова та Світлану Ходченкову помітили в Ермітажі, де вони цілувалися та обіймалися.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Світлана Ходченкова Семен Слєпаков
Місце
Росія
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