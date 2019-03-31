Вагітна Меган Маркл пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

Принцеса Саксеська Меган вирішила порушити традицію королівської сім'ї: Маркл не буде народжувати в тому ж місці, де проходили пологи Кейт Міддлтон і принцеси Діани.

Як повідомляє The Sun, Кейт і Діана народжували в крилі Ліндо лікарні святої Мері. Однак Меган Маркл вирішила не копіювати своїх попередниць, тому вони з принцом Гаррі вибрали пологове відділення ближче до їхнього будинку.

"Гаррі і Меган розуміють, що народження дитини викликає великий суспільний інтерес. Проте він не є прямим спадкоємцем престолу, тому вони хочуть, щоб народження було якомога більш приватним", - повідомило виданню інформоване джерело.

Меган Маркл thesun.co.uk

Відзначається також, що через вік Маркл можуть виникнути ускладнення, тому вона хоче "природних пологів без зайвої уваги".

Крило Ліндо лікарні святий Мері стало традиційним місцем народження нових членів королівської сім'ї з 1977 року. Тоді принцеса Анна народила тут сина Пітера, а через чотири роки - доньку Зару. У цьому ж місці проходили пологи принцеси Діани і Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям thesun.co.uk

Принцеса Діана thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, первісток королівської пари Меган Маркл і принца Гаррі з'явиться на світ навесні 2019 року.

Раніше Маркл розповіла, що вони з принцом Гаррі виховуватимуть гендерно-нейтральну дитину. Вони не будуть нав'язувати їй будь-яких стереотипів.

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