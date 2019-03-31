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Вагітна Меган Маркл пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

1.7тЧитати матеріал російською

Принцеса Саксеська Меган вирішила порушити традицію королівської сім'ї: Маркл не буде народжувати в тому ж місці, де проходили пологи Кейт Міддлтон і принцеси Діани.

Як повідомляє The Sun, Кейт і Діана народжували в крилі Ліндо лікарні святої Мері. Однак Меган Маркл вирішила не копіювати своїх попередниць, тому вони з принцом Гаррі вибрали пологове відділення ближче до їхнього будинку.

"Гаррі і Меган розуміють, що народження дитини викликає великий суспільний інтерес. Проте він не є прямим спадкоємцем престолу, тому вони хочуть, щоб народження було якомога більш приватним", - повідомило виданню інформоване джерело.

Меган Маркл

Меган Маркл

thesun.co.uk

Відзначається також, що через вік Маркл можуть виникнути ускладнення, тому вона хоче "природних пологів без зайвої уваги".

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Крило Ліндо лікарні святий Мері стало традиційним місцем народження нових членів королівської сім'ї з 1977 року. Тоді принцеса Анна народила тут сина Пітера, а через чотири роки - доньку Зару. У цьому ж місці проходили пологи принцеси Діани і Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

thesun.co.uk

Принцеса Діана

Принцеса Діана

thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, первісток королівської пари Меган Маркл і принца Гаррі з'явиться на світ навесні 2019 року.

Раніше Маркл розповіла, що вони з принцом Гаррі виховуватимуть гендерно-нейтральну дитину. Вони не будуть нав'язувати їй будь-яких стереотипів.

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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