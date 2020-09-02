Вагітна Ілона Гвоздьова про шоу "Танці з зірками" і критику: собака гавкає – караван іде, це моє життя

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка наразі перебуває на останніх термінах вагітності, нерідко дивує шанувальників своїми несподіваними заявами.

Вагітна танцівниця не стала відмовлятися від участі в шоу "Танці з зірками", яке стартувало 30 серпня. Вона виступила з ведучим Дмитром Танковичем і спровокувала бурхливі суперечки в мережі.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Ілона Гвоздьова розповіла, чи важко їй виступати в шоу "Танці з зірками". Також зірка поділилася подробицями про свою вагітність і про те, як буде поєднувати роботу і виховання двох дітей.

Всі подробиці першого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

– Розкажіть, чи змінила якось вас друга вагітність? Як почуваєтеся на останніх термінах?

– Через 5 років друга вагітність, звичайно, відрізняється від першої. Фізично і морально сприймається все трохи складніше, тепер подвійна відповідальність. Нас переповнюють емоції, оскільки дуже хотіли синочка і вийшло так, як бажали, тепер у нас класична сім'я (мама, тато, дочка, син). Радує, що під час другої вагітності я набрала всього 16 кг, оскільки зі старшою донькою я набрала +30 кг. З другим малюком токсикозу немає і не було, але печія жахливо набридає. Сім'я й улюблена робота допомагають гарному протіканню моєї вагітності, позитивні емоції і рух не дають входити в депресивний стан, тому ми з нетерпінням чекаємо появи нашого малюка.

Вагітна Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками" Пресслужба 1+1

– З якими проблемами і труднощами ви зіткнулися під час вагітності? Адже ви неодноразово казали, що вагітність – це не хвороба.

– На своєму прикладі можу з точністю сказати, що вагітність – це не хвороба. Я постійно в русі, танцюю, виховую доньку, роблю домашню роботу, виконую всі ті ж функції, що і звичайна жінка в звичайному стані. Звісно, кожен організм і випадки індивідуальні, але загалом, усе залежить від внутрішнього настрою і від того, як саме жінка почувається.

Є, звичайно, і свої труднощі, особливо на останніх місяцях вагітності: набряки, важкість у спині, печія, іноді зміна настрою, але все це можна пережити, якщо дивитися на це позитивно і використовувати допоміжні засоби для уникнення стресу.

– Ви планували вагітність? Як ви дізналися, що скоро станете мамою вдруге?

– Ми планували і першу, і другу вагітність, усвідомлено підійшли до процесу і, як бачите, результат не змусив себе довго чекати. Взимку ми з сім'єю відпочивали в Домінікані і тоді-то з чоловіком вирішили, що прийшов час подумати про поповнення в родині, тим більше, що атмосфера сприяла цьому. Після повернення до Києва я вже розуміла, що повернулися ми не одні і тепер нас у родині буде на одну людинку більше.

– Розкажіть, як поєднуєте вагітність і фізичні навантаження. Ваш лікар схвалив заняття танцями?

– Оскільки я веду дуже активний спосіб життя і загалом завжди у будь-якому стані танцюю, ні перша, ні друга вагітність не стала для мене перешкодою.

Звичайно ж, активність я знизила, і тренуюся виключно під наглядом свого лікаря. Також він схвалив заняття танцями, вніс свої корективи в тренувальний режим, за що я йому вдячна. Лікар сказав, що навіть корисно танцювати, якщо немає протипоказань. Адже танці – це перш за все емоції, а позитивні емоції під час вагітності тільки покращують загальний стан жінки і плоду.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова Пресслужба 1+1

– Наскільки важко вам було виступати в першому ефірі шоу "Танці з зірками"? І чи будуть надалі на паркеті складні підтримки? Чи не боїтеся ви нанести собі випадково травму?

– Виступали на куражі. Підтримок, звичайно ж, не буде, всі танці будуть виконуватися виключно в межах допустимого для мого стану, але це не означає, що можна буде легко виключити мого партнера Дмитра Танковича зі списку конкурентів. Моя вагітність ніяк не відбивається на працездатності мого партнера, я б навіть сказала навпаки, він працює за нас усіх.

І, в кінцевому підсумку, танець будується не тільки на підтримках, важлива історія, образи, танцювальна лексика, а підтримки всього лише підсилюють загальний ефект. Так що, думаю, ми і без них зможемо дивувати і радувати наших глядачів.

– Як відреагували на критику тих, хто не схвалив ваш вибір брати участь у шоу "Танці з зірками"?

– Критика була, є і буде завжди. Скільки людей – стільки і думок, якби я постійно реагувала на критику на свою адресу, тоді б ніколи не досягла всього того, що маю зараз. Як кажуть: "Собака гавкає – караван іде". Моє життя – мій вибір!

– Якщо не секрет, де плануєте народжувати?

– Народжувати буду в пологовому будинку Адоніс, оскільки за численними відгуками і результатами пошуку пологових будинків, цей став для мене найкращим варіантом. Він відповідає всім стандартам і моїм запитам, також має професійний склад лікарів і необхідне обладнання. Атмосфера цього пологового будинку дуже приємна і налаштовує на появу нового життя.

Ілона Гвоздьова бере участь у "Танцях з зірками" на восьмому місяці вагітності. Instagram Ілони Гвоздьової

– Як будете поєднувати роботу з сім'єю? Чи готові ви пожертвувати кар'єрою заради сім'ї?

– Поєднувати буду так само, як і з першою дитиною. Звичайно, перший час, поки малюк буде на грудному вигодовуванні, більшу частину часу проводитиму вдома, але роботу ніхто не скасовував і особистісний ріст теж.

Я вважаю, що з появою дітей, моє життя не закінчується, а просто злегка видозмінюється. Добре, коли є бабусі, няні і можна іноді на них покладатися. А свій вільний час використовувати з користю для себе і свого розвитку. Знаєте, мені загалом не дуже подобається слово "жертва", тим більше, що приношення себе в жертву, часто не виправдовує надії й очікування. Немає потреби ніким і нічим жертвувати, потрібно жити в задоволення і у гармонії з собою та навколишнім світом. Щаслива мама – щасливі всі!

– Що б ви могли порадити майбутнім батькам, як мама зі стажем?

– Максимально позитивного настрою, віри в себе, більше думати про свою сім'ю, а не про те, що скажуть люди, і, звичайно ж, здоров'я всім.

Як виступили Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович у першому ефірі "Танців з зірками": дивитися відео онлайн

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

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