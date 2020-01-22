В Україні скасували концерти "Кроликів" Данильця і Моїсеєнка: що трапилося

Концерти гумористичного дуету "Кролики" Володимира Данильця і Володимира Моїсеєнка, які повинні були відбутися в лютому цього року, скасували в Броварах та Фастові.

Про це повідомляє видання Трибуна – Бровари.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко gorod.lv

Так, як повідомила начальниця відділу культури Броварської міської ради Катерина Мелікова, афіші з "Кроликами" прибрали 20 січня, так як концерт не відбудеться.

"Міський культурний центр не встиг скласти договір про виступ і вже не буде цього робити", – пише видання.

Також Мелікова зазначила, що на концерт у Броварах не було продано жодного квитка.

У Броварах скасували концерт Володимира Данильця і Володимира Моїсеєнка tickets.ua

Керівник компанії-організатора виступів "Кроликів" в Україні ТОВ "Проконцерт" Олег Єжель заявив, що концерти в Броварах, Фастові та інших українських містах скасовані.

Повідомляється, що таке рішення прийняли після розмови з міськими головами Броварів і Фастова. Нібито мери переконували, що не варто розпалювати конфлікт у суспільстві.

Втім, за словами Єжеля, не всі концерти "Кроликів" були скасовані: виступи не скасували в південних областях країни.

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко dialog.ua

Раніше "Кролики" незаконно відвідували окупований Крим для участі в концерті до сторіччя комсомолу. На сцені українські артисти скандували "Ленін. Партія. Комсомол", пише kuresh.info.

У базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко потрапили через участь у телемості з Росією "Треба поговорити".

Володимир Моїсеєнко Скріншот з сайту "Миротворець"

Володимир Данилець Скріншот з сайту "Миротворець"

Нагадаємо, в 2016 році дружину Володимира Данильця Людмилу викрили в симпатії до російсько-каральних військ на Донбасі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Данилець і Моїсеєнко прокоментували обрання на пост президента України Володимира Зеленського. Вони відзначили, що новина стала для них несподіванкою, але за нього відчувають гордість.

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