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20 січня • оновлено в 14:16
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В Україні розбилася власниця відомої клініки і подруга Фреймут: останнє фото

11.7т
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19 січня на трасі Київ-Чоп загинула генеральна директорка львівської клініки естетичної медицини "Genesis" та близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська.

Жінка прямувала до Києва з відпочинку в італійських Альпах. Як повідомило видання "Вголос", пославшись на свідчення очевидців, аварія трапилася поблизу Житомира на трасі Київ-Чоп ввечері 19 січня.

Аварія з Соломією Островською

Аварія з Соломією Островською

Вголос

Соломія Островська.

Соломія Островська.

instagram.com/solomiaostrovska

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Зазначимо, що іще вранці Островська публікувала фото з відпочинку.

Livigno morning💙 #skitime #wintertime

Публікація від Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

В Україні розбилася власниця відомої клініки: останнє фото

instagram.com/solomiaostrovska

Українська ведуча і близька подруга загиблої Ольга Фреймут висловила слова співчуття близьким Островської на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла із нею. Не вірю. Сумуватиму до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", – написала Фреймут.
В Україні розбилася власниця відомої клініки: останнє фото

instagram.com/solomiaostrovska

ДТП сталося близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янки Житомирського району. Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Мінську помер співзасновник гурту "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий у червні 2019 року і після цього перебував у комі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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