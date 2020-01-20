В Україні розбилася власниця відомої клініки і подруга Фреймут: останнє фото

19 січня на трасі Київ-Чоп загинула генеральна директорка львівської клініки естетичної медицини "Genesis" та близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська.

Жінка прямувала до Києва з відпочинку в італійських Альпах. Як повідомило видання "Вголос", пославшись на свідчення очевидців, аварія трапилася поблизу Житомира на трасі Київ-Чоп ввечері 19 січня.

Аварія з Соломією Островською Вголос

Соломія Островська. instagram.com/solomiaostrovska

Зазначимо, що іще вранці Островська публікувала фото з відпочинку.

instagram.com/solomiaostrovska

Українська ведуча і близька подруга загиблої Ольга Фреймут висловила слова співчуття близьким Островської на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла із нею. Не вірю. Сумуватиму до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії", – написала Фреймут.

instagram.com/solomiaostrovska

ДТП сталося близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янки Житомирського району. Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою.

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