"В одному фартусі": Потап розповів про прихований бік життя з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про своє життя зі співачкою Настею Каменських (NK). Так, він поділився подробицями спільного побуту.

Про це Потап розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава +". Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу.

"Вона International-суперзірка і вона живе вдома у мене. І вона мені готує і прибирає. Вона пару років "налаштовувала" мене, тому що я гуляв сильно. Треба освіжати свої відносини. Треба освіжати свій побут, щоб побут не був побутом. Треба щоб побут був прикольним", - сказав артист.

Потап і Слава Дьомін Скріншот з відео

Він зазначив, що побут необхідно робити цікавим.

"Я, наприклад, обожнюю робити щось вдома. Напрмер сніг для мене - радість. У мене прибирають у дворі, але я беру лопату і сам починаю чистити сніг, оскільки це така чоловіча тема. Побут повинен бути цікавим. Іноді можна дозволити своїй дружині, навіть якщо ви пуританських світоглядів, дозволити приготувати вам Аль денте макарони в одному фартусі", - говорить Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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