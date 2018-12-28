''В очах жах'': чоловік Пугачової здивував фанатів новим фото

Популярний російський комік, чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін здивував користувачів мережі новим фото. Так, гуморист розмістив знімок на якому він зображений у шкіряній куртці.

Багато фоловерів артиста зазначили, що він виглядає наляканим. Знімок Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Politeka

Користувачі мережі додали, що Галкін виглядає сумно, а його очі наповнені жахом.

Зазначимо, що Галкін отримав компліменти не тільки від шанувальників, а й від російської ведучої і співачки Ольги Бузової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна російської естради Алла Пугачова, яка раніше повідомляла про завершення кар'єри співачки, нещодавно підтвердила чутки про повернення на сцену. Так, артистка дасть ювілейний концерт на честь 70-річчя. Про це також повідомив її чоловік Максим Галкін у соціальній мережі.

Шоу під назвою "Алла Пугачова. P.S" відбудеться у Москві на сцені Кремлівського палацу 17 квітня 2019 року.

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