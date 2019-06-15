"В очах печаль": Пугачова схвилювала мережу новим фото

Мережу здивувало селфі російської примадонни Алли Пугачової в окулярах і з насиченою червоною помадою на губах.

Особистим знімком співачка поділилася в Instagram.

"Просто захотілося поглянути на вас", - підписала фото примадонна. Користувачі мережі бурхливо відреагували на яскравий знімок Пугачової. Багато хто похвалив її за вибір образу. На думку користувачів, Пугачовій дуже личать окуляри і яскрава помада.

"Прекрасно виглядаєте. Тільки в погляді прослизає смуток", - писали їй під фото. "Погляд добрий і в той же час пронизливий, погляд як крик ...", - повідомляли в мережі.

Багато відзначили її юний вигляд, незважаючи на 70-річний вік і навіть порівняли з Леніним. "Ну Ленін! Їй богу!!! Вічно молода".

Також на знімок відреагували інші селебріті: Сергій Лазарєв, Світлана Лобода, Наталя Корольова, Філіп Кіркоров.

Новини Галкін розбурхав мережу відео з Пугачовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу злили фото замку Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна, який знаходиться на Кіпрі.

Галкін і Пугачова обзавелися нерухомістю на острові Кіпр на початку 2018 року. Через кілька місяців після офіційної покупки будинку, зіркова пара отримала кіпрське громадянство.

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