"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна

У мережі виник ажіотаж довкола найскандальніших жартів російського стендап-коміка Олександра Долгополова про президента РФ Володимира Путіна.

Так, трапилося це після інформації про політичне переслідування артиста, через що він нещодавно залишив країну. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує добірку з найяскравіших жартів Долгополова (всі відео дивіться нижче).

Олександр Долгополов Фото: uchastniki.com

"Я не розумію цього народу – це занадто складно. Життя занадто складне. Слава Богу, Путін знову візьметься за нас! Я вважаю, що Путін все зробив... у нас все є – гроші, Крим, війна. Все, що захочемо. У нас навіть тепер є АУЕ", – жартував Долгополов.

Крім того, комік якось висміяв Путіна та опозиційного політика Олексія Навального.

Володимир Путін, Олександр Долгополов та Олексій Навальний

"Я вважаю, що Путін повинен вбити Навального – ось наскільки він кращий. Він може це зробити. Голими руками – ось наскільки він крутіший. Навальний збирає правозахисників, влаштовує демократію – Путін просто х*як і все. Немає вашого Навального. Путін крутіший", – казав Долгополов на своїх виступах.

У листопаді 2019 року в інтерв'ю журналісту та блогеру Юрію Дудю Долгополов розповів, що коли вперше пожартував про політику – йому сказали, щоб більше такого не було на сцені.

Олександр Долгополов і Юрій Дудь Скріншот із відео

"Два роки тому, коли я виступав, у мене був один жарт про політику. Там був жарт про конспірологічну теорію, що Путін вбив польського президента. І як він зустрічається в будинку з Кабаєвою і вона пропонує йому вбивати далі – інших людей. І я пам'ятаю, що після цього виступу мій директор сказав, що друзі власника ресторану, які є депутатами, сказали йому, щоб таких жартів більше не було на сцені. І мені це передали. Адже напередодні виборів не потрібно жартувати ні про його зріст, ні про відносини – для нього це дуже важлива тема... Це настільки хамське ставлення. Чому інші люди повинні тобі говорити, про що ти можеш жартувати, а про що не можна?" – висловився комік.

Також Долгополов розповів про свої претензії до режиму Путіна.

Олександр Долгополов Скріншот із відео

"Мої претензії в тому, що цей режим абсолютно закостенів. Я зіткнувся з цим ще коли навчався у школі, і зараз це посилюється. Все наше життя вже пронизане цією закостенілістю настільки, що будь-яка ініціатива придушується. Бо суспільству невигідні зміни. Суспільству вигідно, щоб усе залишалося на своїх місцях: ми тихо-спокійно вмирали, гнили в тюрмах і не висовувалися. Це вигідно режиму. І мені не подобається це. Бо це моє майбутнє, моя країна. Я хочу жити так, як хочу жити. А не так, як мені кажуть", – заявляв комік.

До слова, Долгополова почала шукати поліція через скаргу, що надійшла після жартів на релігійну тематику.

"Петербурзький стендап-клуб HopHead отримав листа з Міністерства внутрішніх справ, це, якщо ви не знали, головні бандити країни. Вони проводять розслідування і намагаються дізнатися про мене через те, що вони подивилися відео "Новий час жартів", – казав комік у відео, яке опублікував на своєму Youtube-каналі.

Зазначимо, що в мережі почали бурхливо коментувати відео з виступами Долгополова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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