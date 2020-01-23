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23 січня • оновлено в 12:21
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"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна

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У мережі виник ажіотаж довкола найскандальніших жартів російського стендап-коміка Олександра Долгополова про президента РФ Володимира Путіна.

Так, трапилося це після інформації про політичне переслідування артиста, через що він нещодавно залишив країну. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує добірку з найяскравіших жартів Долгополова (всі відео дивіться нижче).

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

Фото: uchastniki.com

"Я не розумію цього народу – це занадто складно. Життя занадто складне. Слава Богу, Путін знову візьметься за нас! Я вважаю, що Путін все зробив... у нас все є – гроші, Крим, війна. Все, що захочемо. У нас навіть тепер є АУЕ", – жартував Долгополов.

Крім того, комік якось висміяв Путіна та опозиційного політика Олексія Навального.

Володимир Путін, Олександр Долгополов та Олексій Навальний

Володимир Путін, Олександр Долгополов та Олексій Навальний

"Я вважаю, що Путін повинен вбити Навального – ось наскільки він кращий. Він може це зробити. Голими руками – ось наскільки він крутіший. Навальний збирає правозахисників, влаштовує демократію – Путін просто х*як і все. Немає вашого Навального. Путін крутіший", – казав Долгополов на своїх виступах.

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"Вигідно, щоб ми тихо гнили": відомий комік висловився про владу в Росії

У листопаді 2019 року в інтерв'ю журналісту та блогеру Юрію Дудю Долгополов розповів, що коли вперше пожартував про політику – йому сказали, щоб більше такого не було на сцені.

Олександр Долгополов і Юрій Дудь

Олександр Долгополов і Юрій Дудь

Скріншот із відео

"Два роки тому, коли я виступав, у мене був один жарт про політику. Там був жарт про конспірологічну теорію, що Путін вбив польського президента. І як він зустрічається в будинку з Кабаєвою і вона пропонує йому вбивати далі – інших людей. І я пам'ятаю, що після цього виступу мій директор сказав, що друзі власника ресторану, які є депутатами, сказали йому, щоб таких жартів більше не було на сцені. І мені це передали. Адже напередодні виборів не потрібно жартувати ні про його зріст, ні про відносини – для нього це дуже важлива тема... Це настільки хамське ставлення. Чому інші люди повинні тобі говорити, про що ти можеш жартувати, а про що не можна?" – висловився комік.

Також Долгополов розповів про свої претензії до режиму Путіна.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов

Скріншот із відео

"Мої претензії в тому, що цей режим абсолютно закостенів. Я зіткнувся з цим ще коли навчався у школі, і зараз це посилюється. Все наше життя вже пронизане цією закостенілістю настільки, що будь-яка ініціатива придушується. Бо суспільству невигідні зміни. Суспільству вигідно, щоб усе залишалося на своїх місцях: ми тихо-спокійно вмирали, гнили в тюрмах і не висовувалися. Це вигідно режиму. І мені не подобається це. Бо це моє майбутнє, моя країна. Я хочу жити так, як хочу жити. А не так, як мені кажуть", – заявляв комік.

До слова, Долгополова почала шукати поліція через скаргу, що надійшла після жартів на релігійну тематику.

"Петербурзький стендап-клуб HopHead отримав листа з Міністерства внутрішніх справ, це, якщо ви не знали, головні бандити країни. Вони проводять розслідування і намагаються дізнатися про мене через те, що вони подивилися відео "Новий час жартів", – казав комік у відео, яке опублікував на своєму Youtube-каналі.

Зазначимо, що в мережі почали бурхливо коментувати відео з виступами Долгополова.

"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна
"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна
"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна
"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна
"Тепер у нас є Крим і АУЕ": в мережі ажіотаж довкола найскандальніших жартів Долгополова про Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і відеоблогер Данила Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Олександр Долгополов Володимир Путін
Місце
Росія
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Если бы не эта статья на "О б о с с е" с рекламой его ютуб-канала,многие бы и не знали кто это такой)))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Не особо заценила. Не люблю плоский и унитазный юмор. Да еще и голос такой противный, гундит через нос. Есть много комиков, у кого и смешнее, и острее, и более злободневно. Так что, говоря о том, что его преследуют, это он так кокетничает, типа престарелой кокетки, что себя мнит роковой дамой. Его вроде никто не задерживает. Нехай ищет, где его юмор оценят по достоинству. В Америке к примеру может и пойдет. Так комик пернет, зал закатывается от восторга. То, что ему надо. Но скорее всего, это будет еще он вещатель о том, как его притесняли в России.
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