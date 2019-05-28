"Уже дістали і зійшли з розуму!" Макаревич вирішив заспівати під стінами Кремля

Популярний російський гурт "Машина часу" 12 червня концерт під стінами Кремля, незважаючи на критику користувачів.

Про це розповів лідер музичного колективу Андрій Макаревич у коментарі "Говорить Москва", уточнивши, що вони вийдуть з двома піснями на концерт, організований Міністерством культури.

Артист не розповів, з якими саме композиціями збирається виступити гурт: "одна з них стара, одна нова", – зазначив він. Макаревич заявив, що цей захід націлений на те, щоб відволіктися від політики і слухати музику.

Андрій Макаревич Replyua.net

"Досить всюди шукати політичний підтекст, вже дістали. Давайте музику слухати! Їй богу, всі з глузду з'їхали просто зі своєю політикою", – зазначив він.

Що примітно, коли з'явилася інформацію, що "Машина часу" виступить під стінами Кремля, Макаревич потрапив під шквал критики.

Уточнюється, що на Червоній площі також виступить Олег Газманов, Надія Бабкіна, ансамбль "Російська пісня", всього заплановано виступ більше 30 колективів. Не обійдеться концерт без патріарха Кирила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Макаревич виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що росіяни накинулися на нього з критикою. У числі обурених відзначилася і скандальна співачка Юлія Чичеріна, Вона вибухнула образами, а також повідала про "гуманітарну катастрофу" і "ф * Шистів" в Україні.

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