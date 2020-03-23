Російська співачка Любов Успенська зізналася, що через конфлікт з дочкою у неї погіршилося здоров'я: вона знепритомніла й отримала сильні удари.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська Instagram @uspenskayalubov_official

"Всі події, які відбувалися останнім часом, звичайно ж, підкосили мене. Днями я відчула себе погано, знепритомніла, отримала сильні удари і не могла ще якийсь час прийти до тями. І тільки сьогодні вранці я відчула себе краще" , – пише Успенська.

Однак, за словами співачки, зараз вона почуває себе набагато краще:

"Прокинувшись сьогодні вранці, я зрозуміла, що життя прекрасне, що я сильна, здорова, людина. Ніщо нас не зламає! Сьогодні я сповнена сил, сповнена енергії, мені хочеться жити і творити".

Любов Успенська vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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