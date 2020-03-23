Головна Новини
23 березня • оновлено в 16:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Успенська знепритомніла й розбила обличчя після скандалу з дочкою: подробиці

3.7т
Читати матеріал російською

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що через конфлікт з дочкою у неї погіршилося здоров'я: вона знепритомніла й отримала сильні удари.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська

Любов Успенська

Instagram @uspenskayalubov_official

"Всі події, які відбувалися останнім часом, звичайно ж, підкосили мене. Днями я відчула себе погано, знепритомніла, отримала сильні удари і не могла ще якийсь час прийти до тями. І тільки сьогодні вранці я відчула себе краще" , – пише Успенська.

Однак, за словами співачки, зараз вона почуває себе набагато краще:

"Прокинувшись сьогодні вранці, я зрозуміла, що життя прекрасне, що я сильна, здорова, людина. Ніщо нас не зламає! Сьогодні я сповнена сил, сповнена енергії, мені хочеться жити і творити".

Любов Успенська

Любов Успенська

vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги