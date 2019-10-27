'Ноги задерла!' 65-річна Успенська обурила мережу прозорим вбранням

65-річна російська співачка Любов Успенська обурила прихильників новими фото. На них вона позувала в короткій прозорій сукні. Крім того, вона опублікувала знімок на якому обіймалася зі співаком Валерієм Меладзе.
Фото Успенська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Любов Успенська з Валерієм Меладзе
instagram.com/uspenskayalubov_official
Ось і пройшов 10-й день народження @crocuscityhall ❤️ Як завжди, найкращі артисти, кращі глядачі, повний зал і маса приємних вражень 🔥 Дякую за заряд❤️ І з днем народження ❤️ Ну а я вже готова почати тур по містах Прібалтікі🔥 Москва, що не скучайте, я скоро повернуся 😘 ⠀ @brandonstonemusic @keti_one_official @meladzevalerian @tamara_gverdtsiteli ⠀ # успенська #crocuscityhall #friends #stars # концерт #music
"Жахливо ноги задерла. Де ваша скромність?", "Фігурка прекрасна для віку, а в іншому стала вульгарна", "Поважайте свій вік", "Існує тонка грань між сексуальністю і вульгарністю", "Жах! Меладзе в шоці", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська зробила несподівану заяву. Так, артистка зізналася, що любить купувати білизну, але не носить її.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!