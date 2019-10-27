'Ноги задерла!' 65-річна Успенська обурила мережу прозорим вбранням

65-річна російська співачка Любов Успенська обурила прихильників новими фото. На них вона позувала в короткій прозорій сукні. Крім того, вона опублікувала знімок на якому обіймалася зі співаком Валерієм Меладзе.

Фото Успенська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Любов Успенська з Валерієм Меладзе instagram.com/uspenskayalubov_official

"Жахливо ноги задерла. Де ваша скромність?", "Фігурка прекрасна для віку, а в іншому стала вульгарна", "Поважайте свій вік", "Існує тонка грань між сексуальністю і вульгарністю", "Жах! Меладзе в шоці", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська зробила несподівану заяву. Так, артистка зізналася, що любить купувати білизну, але не носить її.

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