Російський телеведучий Іван Ургант висміяв актора Олексія Паніна за те, що той влаштував скандал на похоронах Михайла Кокшенова.

Так, коментуючи в одному з останніх випусків "Вечернего Урганта" занурення апарату "Витязь" на дно Маріанської западини, Іван порівняв її з самим Паніним (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Іван Ургант і Олексій Панін

"Як виглядає глибоководний апарат Витязь? Це Олексій Панін, актор, в кольчузі, скафандрі та з рулеткою, якого відправляють на дослідження западини. Тому що ця людина найкраще в нашій країні знає, що таке дно", – сказав Ургант.

Нагадаємо, що Михайло Кокшенов помер 5 червня на 84-му році життя після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я. Раніше OBOZREVATEL розповідав про найвідоміші фільми артиста.

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