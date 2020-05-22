Російський телеведучий Іван Ургант присоромив телеведучу Ксенію Собчак, за те, що вона з'явилася на публіці без захисної маски.

Зокрема, відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в Instagram сама Собчак.

Ксенія Собчак та Іван Ургант

Так, Ургант і Собчак зустрілися в будівлі телецентру Останкіно в Москві. У кадрі спочатку з'являється Іван у масці, а Ксенія знімає його. Потім телеведучий звертається до зірки:

"Ти б себе зняла, щоб люди подивилися, як ти без всього".

На що Собчак повернула камеру на себе й пояснила, що вона без маски, тому що здавала аналізи. На що Ургант сказав:

"Ні, ти просто здала вже".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Ургант прокоментував новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна та його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народився первісток.

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