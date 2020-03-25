Улюблениця Путіна Орнела Муті потрапила в скандал в РФ: нареченого актриси оголосили в розшук

Російська податкова служба розшукує нареченого італійської актриси Орнелли Муті Фабріса Керерве.

Коханий чоловік артистки займався мережевим маркетингом і парфумерією та його фірма "І-Новаційних культура" працює на території Росії, пише Telegram-канал Mash.

З фірмою "І-Новаційних культура" виникли проблеми - компанія заборгувала ФНС мільйон рублів недоїмок. За це їм заморозили 10 рахунків в різних банках. Телефони будівельників недоступні, на зв'язок ніхто не виходить.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знамениту італійську актрису Орнеллу Муті засудили до шести місяців тюремного ув'язнення за підробку документів. Так, виявилося, що зірка комедії "Приборкання норовливого" з Адріано Челентано кілька років тому проігнорувала спектакль зі своєю участю, пославшись на ларінгофарінгіт.

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