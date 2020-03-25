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25 березня • оновлено в 19:08
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Улюблениця Путіна Орнела Муті потрапила в скандал в РФ: нареченого актриси оголосили в розшук

1.6т
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Російська податкова служба розшукує нареченого італійської актриси Орнелли Муті Фабріса Керерве.

Коханий чоловік артистки займався мережевим маркетингом і парфумерією та його фірма "І-Новаційних культура" працює на території Росії, пише Telegram-канал Mash.

Улюблениця Путіна Орнела Муті потрапила в скандал в РФ: нареченого актриси оголосили в розшук

З фірмою "І-Новаційних культура" виникли проблеми - компанія заборгувала ФНС мільйон рублів недоїмок. За це їм заморозили 10 рахунків в різних банках. Телефони будівельників недоступні, на зв'язок ніхто не виходить.

Улюблениця Путіна Орнела Муті потрапила в скандал в РФ: нареченого актриси оголосили в розшук

Як раніше писав OBOZREVATEL, знамениту італійську актрису Орнеллу Муті засудили до шести місяців тюремного ув'язнення за підробку документів. Так, виявилося, що зірка комедії "Приборкання норовливого" з Адріано Челентано кілька років тому проігнорувала спектакль зі своєю участю, пославшись на ларінгофарінгіт.

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Автор
Марія Дідик
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