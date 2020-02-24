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24 лютого • оновлено в 17:37
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"В Україні живуть дебіли!" Улюблений співак Путіна закликав Maruv тікати в Росію

5.5т
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Російський естрадний співак, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв закликав українську співачку MARUV "валити в РФ".

Так він прокоментував нападки на артистку, яка раніше привітала чоловіків з 23 лютого. За словами Расторгуєва "в Україні вже кілька років відбувається дебілізм і ідіотизм", тому MARUV нічого там робити. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Подъем".

MARUV і Микола Расторгуєв

MARUV і Микола Расторгуєв

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"Просто в Україні живуть дебіли. Вже скільки років там відбувається (і всі про це знають) дебілізм та ідіотизм. А їй треба звідти валити в Росію. Нехай вона приїжджає в Росію і займається музикою. У неї ж напевно тут є шанувальники", – сказав співак.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV викликала гнів у мережі поздоровленням на 23 лютого. Пізніше вона відреагувала на скандал в мережі фразою: "Хочу, бл*ядь, і вітаю!"

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
MARUV
Місце
Росія
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Виня Ксения
Виня Ксения
Д*билизм и идиотизм происходил в ссср. Расторгуев это забыл учесть. В Украине всего-то решили прекратить этот д*билизм и идиотизм, а на рассее решили продолжить. Пусть и дальше отмечает день, когда рассею нагнули.
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1
Fest Glober
Fest Glober
Та вона б звалила. Просто в Україні проживання значно дешевше. Нехай їй Валерія дає лижню, і вона аж бігом. І це було б добре насправді, бо таку порнографію лише на росії можуть оцінити достойно.
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3
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сам-то "патриот батяня- комбат" Германию предпочитает.
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5
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