Російський естрадний співак, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв закликав українську співачку MARUV "валити в РФ".

Так він прокоментував нападки на артистку, яка раніше привітала чоловіків з 23 лютого. За словами Расторгуєва "в Україні вже кілька років відбувається дебілізм і ідіотизм", тому MARUV нічого там робити. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Подъем".

MARUV і Микола Расторгуєв

"Просто в Україні живуть дебіли. Вже скільки років там відбувається (і всі про це знають) дебілізм та ідіотизм. А їй треба звідти валити в Росію. Нехай вона приїжджає в Росію і займається музикою. У неї ж напевно тут є шанувальники", – сказав співак.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV викликала гнів у мережі поздоровленням на 23 лютого. Пізніше вона відреагувала на скандал в мережі фразою: "Хочу, бл*ядь, і вітаю!"

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