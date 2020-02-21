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21 лютого • оновлено в 11:47
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"Вони що, тупі, чи що?" Як улюблений співак Путіна оскандалився через Україну

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Російський естрадний співак, соліст гурту "Любе" Микола Расторгуєв 21 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 63 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, чому Расторгуєва називають "улюбленим артистом Путіна" і як він висловлювався на адресу України.

Володимир Путін та Микола Расторгуєв

Володимир Путін та Микола Расторгуєв

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Микола Расторгуєв народився 21 лютого 1957 року в родині водія В'ячеслава Расторгуєва та швачки Марії Калмикової.

1989 року Расторгуєв очолив "Любе", з моменту створення цього гурту продюсером Ігорем Матвієнком, який виношував ідею створення нового музичного колективу з національно-патріотичним ухилом.

Гурт "Любе"

Гурт "Любе"

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Музикант також відомий як "улюблений артист Путіна" – цей епітет Микола Расторгуєв отримав після того, як у 2008 році журналісти побачили в автомобілі Володимира Путіна диски із записами гурт "Любе".

Микола Расторгуєв – народний артист Росії (2002), член партії "Єдина Росія" з 2006 року, депутат Держдуми Федеральних зборів Росії V скликання.

Як відомо, 11 березня 2014 року Расторгуєв підтримав анексію Криму Росією, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії – на підтримку позиції президента по Україні і Криму".

Микола Расторгуєв

Микола Расторгуєв

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А 2016 року російський співак взагалі назвав українців зомбованими, звинувативши у змові проти Росії.

Коментуючи колег, які зайняли проукраїнську позицію, в ефірі програми "Сіль" на "Рен-ТВ" Расторгуєв сказав: "Мене просто іноді дратує... Начебто наша позиція настільки чітка... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі, чи що? Мені дійсно важко зрозуміти, тому що в Україні – там зомбоване якесь суспільство".

Музикант запевнив, що "з тих часів, коли все це почалося", він не чув на російському телебаченні "якихось висловлювань таких про Україну, про українців – якихось злісних, людиноненависницьких тощо".

Микола Расторгуєв

Микола Расторгуєв

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"А там зовсім інша позиція: нас проклинають, клянуть будь-якими словами усілякими, що ми, виявляється, крайні в цій всій історії. Таке відчуття змови якоїсь проти країни, такої загальної змови. Але я думаю, що наше діло праве, і перемога буде за нами", – заявив Расторгуєв.

Водночас артист зізнається, що ностальгує за тими часами, коли збирав аншлаг у Палаці "Україна".

Також музикант вважає розпад СРСР "великою політичною катастрофою". Крім того, співак стверджує, що іще за першого президента Незалежної України "почали виходити книги з перекрученою історією", що й стало початком підйому самосвідомості українців.

Микола Расторгуєв

Микола Расторгуєв

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"У мене в Україні живе товариш, ми працювали разом у ВІА "Лейся, песня". І коли була дружба народів, він і його товариші-музиканти пишалися, що у них друг – соліст "Любе". Тепер його недолюблюють, бо в нього друг – соліст "Любе". Як сказав наш керівник, була велика катастрофа політична – розвал Радянського Союзу. Всі займалися своїми справами, а в Україні виходили підручники, ще за першого президента, вже з перекручуванням історії. І на цьому виховане ціле покоління. Ось і результат", – заявив якось музикант в інтерв'ю.

Расторгуєв вважає, що знову Росія і Україна "не зможуть зійтися", але зазначив, що "в окремій перспективі" це можливо.

Микола Расторгуєв

Микола Расторгуєв

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Як відомо, Микола Расторгуєв – фігурант бази українського волонтерського центру "Миротворець", також він значиться в переліку осіб Міністерства культури, які створюють загрозу національній безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський гурт "Любе", що є найулюбленішим колективом президента РФ Володимира Путіна, зняв кліп про Кримський міст і зганьбився у мережі.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Місце
Росія
Теги
сайт Миротворець заборона заборонили в'їзд Крим політика люди шоу-бизнес шоу скандали музика зірки день народження
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Оскандалился не Расторгуев, оскандалилась укурина своими тупыми выходками... Весь мир смеётся в голос над нерабами, а они Расторгуева цитируют)))) Это полный треш....
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