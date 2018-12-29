Українці навчили Ілона Маска правильно писати назву столиці

Українські користувачі Twitter попросили у американського мільярдера і підприємця Ілона Маска правильно писати назву міста Київ.
Так, на особистій сторінці в Twitter Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів і замість "Kyiv" написав — "Kiev".
Фото: REUTERS
"Київ буде радий вам, Ілон Маск. Але правильно писати не Kiev, а Kyiv", — написав один з користувачів.
Зазначимо, що Маск відповів хлопцю, що зрозумів свою помилку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський мільярдер і підприємець Ілон Маск курив марихуану і пив віскі під час інтерв'ю з ведучим підкастів коміком Джоном Роганом.