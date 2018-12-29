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Українці навчили Ілона Маска правильно писати назву столиці

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Українські користувачі Twitter попросили у американського мільярдера і підприємця Ілона Маска правильно писати назву міста Київ.

Так, на особистій сторінці в Twitter Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів і замість "Kyiv" написав — "Kiev".

Українці навчили Ілона Маска правильно писати назву столиці

Фото: REUTERS

"Київ буде радий вам, Ілон Маск. Але правильно писати не Kiev, а Kyiv", — написав один з користувачів.

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Зазначимо, що Маск відповів хлопцю, що зрозумів свою помилку.

Українці навчили Ілона Маска правильно писати назву столиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський мільярдер і підприємець Ілон Маск курив марихуану і пив віскі під час інтерв'ю з ведучим підкастів коміком Джоном Роганом.

Особа
Ілон Маск
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Правильно, теперь будет писать Кукуев.
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CARGO 100
CARGO 100
Какая разница где вилку втыкать?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Необьяснимая зациклинрость свиномых по поводу названий. Чем Куев лучше чем Киев?
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