Українці навчили Ілона Маска правильно писати назву столиці

Українські користувачі Twitter попросили у американського мільярдера і підприємця Ілона Маска правильно писати назву міста Київ.

Так, на особистій сторінці в Twitter Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів і замість "Kyiv" написав — "Kiev".

Фото: REUTERS

"Київ буде радий вам, Ілон Маск. Але правильно писати не Kiev, а Kyiv", — написав один з користувачів.

Зазначимо, що Маск відповів хлопцю, що зрозумів свою помилку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський мільярдер і підприємець Ілон Маск курив марихуану і пив віскі під час інтерв'ю з ведучим підкастів коміком Джоном Роганом.