Українську модель побив хлопець через ревнощі: спливли нові подробиці скандалу з Кирилюк

Українську модель Дар'ю Кирилюк в Туреччині нібито побив її бойфренд, який приревнував її до нафтового магната.

Про це розповів ймовірний свідок бійки. Обранцем Кирилюк є турок Баран Гюнеш, який має американське громадянство, пише "Страна".

Так, за однією з версій, Гюнеш в той вечір, коли трапився інцидент, нібито приревнував українку до заможного нафтового магната з однієї з арабських країн. Нібито той відпочивав разом з парою в клубі і приділяв їй неоднозначні знаки уваги.

Дар'я Кирилюк та Баран Гюнеш Instagram Дар'ї Кирилюк

"Увечері 31 липня, приблизно о 22:00, я почув крики з будинку навпроти. Три людини сперечалися. Можливо, вони були п'яні. Сипали лайкою англійською мовою. В цей час я побачив, що б'ють дівчину. Через деякий час вона вийшла з будинку і спробувала сховатися. Я підійшов до неї, і вона сказала, що у неї з хлопцем трапилася бійка. Я подзвонив в поліцію", – повідомив ймовірний свідок інциденту.

Згідно з іншою версією, бійка трапилася в нічному клубі, який знаходиться на пляжі "Момо". Дівчину нібито дійсно вдарив один з охоронців, проте основні травми їй завдав її ж хлопець. Сама Дар'я заперечує, що її побив Баран Гюнеш і запевняє, що її намагається обмовити керівництво пляжу "Момо".

Читайте про всі версіях побиття української моделі Дар'ї Кирилюк в матеріалі OBOZREVATEL.

Стоп-кадри з камер відеоспостереження Hurriyet

Відзначимо, бойфренд Дар'ї Кирилюк Баран Гюнеш живе в Нью-Йорку і працює фінансовим аналітиком. Модель же почала свою кар'єру шість років тому саме в США і довго там працювала. Пара приїхала до Туреччини ще в кінці червня, а інцидент трапився 31 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турецькому курорті Чешме охорона пляжу побила відому українську модель Дар'ю Кирилюк, разом з нею також постраждали її друзі. Інцидент спровокував скандал в мережі – багато користувачів не повірили Дар'ї. Читайте також на OBOZREVATEL, що відомо про постраждалу на турецькому пляжі модель Кирилюк.